Jövőre 1.900 milliárd forintot szán a gyermeket nevelő családok támogatására a kormány - a nap hírei

A jelenlegi 5,3 helyett 7 és fél százalékra emelné a reklámadó mértékét a parlament elé benyújtott fideszes javaslat. A kormány előterjesztésében június 1-jétől 9 százalékos mérték szerepel. Az MSZP a reklámadó eltörlésére szólította fel a kormányt. A Jobbik és az LMP is bírálta a kabinetet a közteher miatt. A szakmai szervezetek is tiltakoznak az előterjesztés miatt. Urbán Zsolt a Magyar Reklámszövetség elnöke az InfoRádióban azt mondta: egyértelműen káros az ágazatra a reklámadó fenntartása, és 2018-tól az eddigi teher még emelkedik is, hozzátette: újra tárgyalásokat kezdeményeznek a kormányzattal. Korábban az Európai Bizottság is azt állapította meg, hogy a magyarországi reklámadó sérti az uniós állami támogatási szabályokat. Az előterjesztés parlamenti vitája előtt Kósa Lajos a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: addig maradna a 7 és fél százalékos szint, amíg nem teljesül az uniós kötelezettség, amely a korábban befolyt reklámadó-bevétel visszafizetését írja elő. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter márciusban még arról beszélt, hogy nem kell emelni az adókat.

A magyar katonai szerepvállalás növeléséről is vitázott ma az Országgyűlés. Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a honvédelmet érintő javaslatokról kiemelte: a törvénycsomag az önkéntes és a hivatásos szolgálatra igyekszik motiválni az embereket. Az Iszlám Állammal szembeni szerepvállalásról szóló javaslat értelmében a következő két évben az eddigi 150 helyett 200 magyar katona vehetne részt az iraki kontingensben. A képviselők megemlékeztek a tűzoltók napjáról is.

A Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezte az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosításáról szóló javaslat visszavonását. A tárca, közleménye szerint az indítványt átdolgozza. A dokumentum szerint az állatok védelme kiemelten fontos ügy a Kormány számára és a továbbiakban is folytatódik az egyeztetés az állatvédelmi civil szervezetekkel.

Több mint 400 millió forintból bővült a horgász szövetség gépjárműflottája. A pénzből motorcsónakokat, éjjellátó készülékeket, és hőkamerákat is vásárolt a szervezet - közölte a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkára. Bitay Márton hozzátette: a cél az orvhalászat hatékonyabb visszaszorítása. Szólt arról is, hogy a magyar állam 30-50 fővel üzemelteti az állami halőrszolgálatot, a MOHOSZ-nál pedig 400 halőr dolgozik, akiknek a számát a közeljövőben 800-ra akarja emelni a tárca.

Jövőre 1.900 milliárd forintot szán a gyermeket nevelő családok támogatására a kormány. Ez 140 milliárddal több, mint az idén - közölte a emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2018-as összeg csaknem kétszerese annak, amit 2010-ben szántak a családoknak. Hozzátette: a tervezett összeg GDP-arányosan Európában az egyik legjobb adat: 4,7 százalék. Szólt arról is, hogy több pénz marad a családoknál egyebek mellett a kétgyermekesek adókedvezményének, az ingyenes közétkeztetésnek, a tankönyvellátásnak és az élelmiszeráfa-csökkentésnek köszönhetően.

Rendkívüli vizsgálatot indított a gödi TOPhÁZ Speciális Otthonban történtek miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az intézmény fenntartója azonnal felfüggesztette állásából az otthon igazgatóját és új vezető ideiglenes kinevezését rendelte el. Egy nemzetközi szervezet a 220 fogyatékossággal élő embert ellátó bentlakásos intézményben fizikai korlátozást, bántalmazást, alultáplált és ellátatlan sebektől szenvedő gondozottakat talált. A tárca közölte: a kormány célja, hogy megszüntesse a nagy intézményeket, az ott lakó, fogyatékos és pszichiátriai beteg embereket pedig családiasabb környezetben helyezze el. A kiváltási program részeként a gödi TOPhÁZ Speciális Otthont is bezárja a tárca közeljövőben.

Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az úgynevezett parndorfi ügyben minősített emberölés és bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt 11 férfivel szemben. A bűnszervezet 2015 júniusától napi rendszerességgel szállított migránsokat Németországba vagy Ausztriába. Augusztus 26-án 71 menekültet zártak be egy belülről nem nyitható, szellőzés nélküli hűtőkamionba Mórahalomnál. Az emberek fél órával az indulás után dörömböléssel és kiabálással jelezték, hogy nem kapnak levegőt, a sofőr és kísérője azonban a bűnszervezet afgán vezetőjétől azt az utasítást kapta, hogy ne nyissa ki a raktér ajtaját, minél hamarabb jussanak el Nyugat-Európába. A raktérbe bezárt 71 ember az indulástól számított 3 órán belül megfulladt.

Egyre hatékonyabban szűri ki az e-matrica nélkül közlekedőket a díjköteles utakon a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. - mondta a társaság vezérigazgatója. Börzsei Tibor megjegyezte: a cég folyamatosan fejleszti az ellenőrzési rendszer technológiáját is, tavaly már 303 millió esetben ellenőrizte az e-matricák meglétét a szervezet. Érvényes jogosultság nélküli úthasználatért 731 ezren kaptak büntetést, ami 42 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A befizetett pótdíjak összege csaknem 5,8 milliárd forint volt, ez 13 százalékkal haladta meg az előző évit.

Az amerikai képviselőház megszavazta az Obamacare néven ismert korábbi egészségbiztosítási törvény hatályon kívül helyezését, ezzel zöld utat adva az új egészségbiztosítási törvényjavaslatnak. A képviselők kis többséggel szavazták meg a törvény visszavonását. A képviselőház után a korábbi elnök nevéhez fűződő egészségügyi reform visszavonása a szenátus elé kerül, és elemzők szerint ott a képviselőházinál is hevesebb vitákra lehet majd számítani.