Az új törvény sem teszi átláthatóvá az ügyvédi irodákat

A kormány a közbizalom erősítésével indokolja az ügyvédi tevékenység újraszabályozását, az ellenzék azonban több elemet is hiányol a tervezetből, például az ügyvédi irodák átláthatóságának biztosítását.

Völner Pál, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára expozéjában kiemelte, hogy csaknem két évtized eltelt az előző ügyvédi törvény hatályba lépése óta, ezért is időszerű, az új, egységes szemléletű kódex kialakítása.

"A kormány igazságügyi politikájának célja, hogy a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödjön" - mondta Völner Pál.

A tervezet egyebek mellett érinti a jogtanácsosi rendszert, és ügyvédi kamarai tagsághoz köti az érintettek egyes feladatait; a jogi előadókra pedig az ügyvédjelöltekkel azonos kötelező továbbképzési szabályokat ír elő. A kötelező ügyvédi felelősségbiztosítás minimális mértékét 8 millió forintban határozták meg, a sikerdíjra pedig szigorúbb szabályozást fogalmaztak meg: nem haladhatja meg a megbízási díj kétharmadát.

Gulyás Gergely, a Fidesz vezérszónokaként azt emelte ki, hogy a tervezet meghatározza a klasszikus és kiegészítő ügyvédi tevékenységek körét.

"Az új szabályozás célja, hogy az ügyvédi tevékenységet ellátók vonatkozásában egységes és megfelelő garanciák jussanak érvényre" - mondta a kormánypárti képviselő.

Bárándy Gergely, az MSZP vezérszónoka azonban több elemet is hiányolt az előterjesztésből, szerinte elemi érdek, hogy egy minimális minőségi követelményt elvárhassanak, ezért meg kell határozni a minimális rezsióradíjat és ügytípusonként a minimális óraszámot.

A Jobbik vezérszónoka, Staudt Gábor az ügyvédi irodák pénzügyi átláthatósága mellett érvelt.

"Az embereknek joga lenne tudni, hogy milyen mértékben nőttek meg a bevételek az ilyen irodáknál mondjuk egy kormánypárti vagy egy kormányzati szerepvállalás után" - mondta a jobbikos képviselő.

Amint arról az InfoRádió is beszámolt, az ügyvédi irodáknak máig nem kell a gazdasági társaságokhoz hasonlóan mérlegbeszámolóikat nyilvánosságra hozniuk. 2014-ben ugyan kötelezte az érintetteket erre az Országgyűlés, nem sokkal később a kormánypártok eltörölték a szabályozást. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője az ügyvédi titoktartás fontosságával magyarázta a visszalépést, Trócsányi László igazságügyi miniszter pedig tavaly, az InfoRádió Aréna című műsorában azt ígérte, hogy a most a Ház előtt fekvő tervezet már az ügyvédi irodák pénzforgalmának nyilvánosságát is szabályozni fogja.

"A transzparencia híve vagyok ebben, de ettől függetlenül nagyon át kell gondolni, mert szenzitív ügyről van szó" - mondta akkor a miniszter.

A tervezetben azonban nem szerepel erre vonatkozó passzus. Bánáti János, az új kódex előkészítésében részt vevő Magyar Ügyvédi Kamara elnöke megkeresésünkre azt mondta, hogy nem volt rá kormányzati szándék.

