Mindent lát a rendőrök égi szeme

A helikoptereket számtalan esetben és helyszínen beveti a rendőrség a fürdőzők, közlekedők, fesztiválozók figyelésétől a kutatási munkákon át a TEK akcióinak támogatásáig.

– A kötelékben már meglévő négy MD 500-as szolgálati helikopter mellé további öt gép érkezett a légijármű-parkba. Ugyanannak a gyártónak, az egyesült államokbeli McDonnell Douglasnek a helikoptereire esett a választás, ezúttal öt MD 902-es Explorer lépett szolgálatba – mondta el a police.hu-nak Bokor Péter százados, a Készenléti Rendőrség helikoptervezetője. – Két pilóta és hat utas befogadására alkalmasak. Az egyik gép, gyári módosítással, protokollfeladatok ellátására is alkalmas, ez annyiban különbözik társaitól, hogy utasterébe öt darab komfortosabb ülést szereltek be. A pilótaülések speciális védelmi mechanizmussal készültek, becsapódás esetén energiaelnyelő felfogatásuk képes tompítani az erőhatásokat.

Fotó: police.hu

– Két darab, Pratt & Whitney gyártmányú, egyenként több mint 700 lóerős gázturbinás hajtómű gondoskodik a megközelítőleg másfél tonnás önsúlyú helikopter mozgatásáról. Két tartályában összesen 680 litert képes magával vinni a speciális, –47 Celsius-fokig dermedésmentes JET A1 üzemanyagból. Ez az időjárási viszonyoktól, a repülés sajátosságaitól függően két-, két és fél órás repülési időt tesz lehetővé. Tartós utazósebessége 200 km/óra környékén van. Kisebb távok megtételénél zömmel 300 méteres magasságban használjuk, máskor az adott feladat határozza meg a repülési vagy függési magasságot – sorolta a paramétereket Magasdi György főtörzsőrmester, fedélzeti szolgálattevő.

A gép sajátossága a farokrotor nélküli kialakítás. Nagyobb üzem­biztonsága mellett a szakemberek a rendszer előnyeként említik, hogy csöndesebb a működése, és a hátsó forgóalkatrész hiánya szűkebb helyeken is lehetővé teszi a leszállást. A gép forgószárnya ötlapátos, átmérője 10,3 méter, szemben a korábban rendőrségi célokra használt Mi-2-es 14 méterével, ez annyit jelent, hogy az Explorer kisebb hellyel is beéri landolásnál. Kabinja a kisebb MD-hez képest tágasnak mondható, közel négy köbméter, így többféle alkalmazást is lehetővé tesz.

A gépek a németországi Baden-Württemberg tartomány rendőrségétől érkeztek, a kétezres évek közepén gyártották őket. Agilis, dinamikus mozgásra termett szitakötők, folyamatos karbantartás és modernizáció mellett az erős, jó hajtóművel rendelkező vasmadarak még évekig stabil partnerei lehetnek a magyar rendőröknek.

Fotó: police.hu

– A repülésre, annak biztonságára szigorú szabályozások vonatkoznak. A járművek fődarabjait adott üzemórák megtétele után cseréljük vagy bevizsgáljuk, de létezik naptár szerinti időlimit is: ha egyetlen fordulatot sem tett meg egy alkatrész, előzetesen kalkulált élettartamát, álló helyzetét, öregedését szem előtt tartva akkor is kicseréljük. A gép eredendően alapmodellként készült, a rendőrségi felhasználás kívánalmainak megfelelően később építettek be különböző eszközöket, műszereket – beszélt az üzemben tartásról és a felszerelésről Csík László helikopterszerelő.

A gép – botkormányával szakavatott kezekben – képes helyben függeni, függőlegesen felszállni, hátrafelé vagy oldalazva haladni is. A KR egyes pilótái Luxemburgban kaptak típusképzést a számukra új modellekre, mások a Siófok-Kiliti repülőtéren, hazai oktatók útmutatása alapján ismerkedtek meg a gépekkel. A Balaton melletti bázis egyik-másik MD-nek tartósabb lakhelye is lesz, az idegenforgalmi szezonban a tó környékén folyamatosan röpködnek majd a helikopterek, de bárhol találkozhatunk velük az országban.

– A KR Légirendészeti Szolgálatának egyik feladata a nyári szezonban a fürdőzők biztonságának megóvása a Balatonnál és a Velencei-tónál – beszélt a helikopterek hasznosításáról Gyenei Zoltán alezredes, helikoptervezető. – Viharjelzés esetén figyelmeztetjük a vízben tartózkodókat, kapcsolatban állunk a vízirendészeti egységekkel, fentről segítve a munkájukat. Részt veszünk a hajózási szabályok betartatásában, a mi penzumunk a polgári repülőgép-vezetők kontrollja is. Ellenőrizzük az M7-es autópálya megnövekedett járműforgalmát, a kialakult torlódásokról föntről mindenkinél könnyebben, gyorsabban tudunk információt adni. Egész évben ellátunk kutató tevékenységet is, ott vagyunk kárfelszámolásoknál, TEK-műveleteknél, katasztrófavédelmi helyzeteknél, mentésnél. Megyei főkapitányságok előzetes igénye szerint jelentősebb tömegrendezvények, fesztiválok, karneválok biztosításánál működünk közre. Évről évre jelen vagyunk a hazai Forma–1-es futamon, a tömeg ellenőrzése mellett a pénteki dömpingszerű érkezésnél és a vasárnapi távozásnál a járműforgalom koordinálásában segítünk. A déli országhatárnál határvédelmi jár­őrözést folytatunk, ehhez az összetett feladathoz a legmodernebb technikát vesszük igénybe. Nagy teljesítményű fényszórókkal, hőkamerákkal, egyéni éjjellátó felszerelésekkel tudunk kutatni, a helikopter műszerei képesek a fentről alkotott képet a földi egységeknek sugározni. A személyi állomány lehetséges tehermentesítésére a határőrizetben is együttműködő honvédség ad segítséget, ketten kaptak átképzést másodpilóta minőségben a típusra.

