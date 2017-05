Így kerülheti el a sorbanállást

A személyes ügyintézés mellett már online is egyeztethetik adataikat a feltöltőkártyás ügyfelek a Telenornál, az egyeztetésre a törvényi szabályozás szigorodása miatt van szükség június 30-ig - hívta fel a figyelmet a Telenor Magyarország Zrt. hétfőn. A szolgáltató sms-t küld az ügyfeleknek a teendőkről.

A közlemény szerint azoknak, akik a Telenor üzleteiben szeretnék intézni az adategyeztetést, javasolják a legkevésbé forgalmas, hétköznap 11 és 15 óra közötti időszakot.

Emlékeztettek, a törvényi szabályozás módosulása miatt

a feltöltőkártyás ügyfeleknek egyeztetniük kell adataikat

a mobilszolgáltatójukkal a visszaélések és a kártyák ellenőrizhetetlen továbbadásának visszaszorítása érdekében.

A közlemény szerint az új jogszabály azt is meghatározza, hogy a jövőben egy magánszemély legfeljebb 10, míg egy cég legfeljebb 50 hanghívásra szolgáló feltöltőkártyás előfizetéssel rendelkezhet. Azoknak az előfizetőknek, akik a limiten felüli darabszámú kártyával rendelkeznek, szintén június 30-ig kell nyilatkozniuk, hogy melyik hívószámokat kívánják fenntartani - írták.

Banovic Aleksandra, a Telenor lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese a tájékoztatás szerint elmondta: a vállalat sms-t küld minden érintett ügyfélnek, hogy kezdjék el az adategyeztetést online vagy keressék fel az üzleteket. Egyes esetekben elhúzódhat az ügyintézés, mert a Belügyminisztérium központi adatbázisával kell összevetni az ügyfelek adatait, amelyben az automatikus lekérdezés csak a közelmúltban vált lehetővé - tette hozzá.

A Világgazdaság hétfői számában megjelent körkép szerint a Vodafone-nál egyelőre személyesen és telefonon, de ígéretük szerint hamarosan online is lehet adatot egyeztetni, a Telenornál egyelőre csak személyesen van erre mód, bár dolgoznak azon, hogy ez telefonon és online is lehetséges legyen, a Magyar Telekomnál pedig online és telefonos egyeztetésre is van lehetőség.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hétfőn felhívta a figyelmet, hogy június 30-ig kell azonosítaniuk a feltöltőkártyás előfizetőket a mobilszolgáltatóknak, mivel a törvény szerint megszűnik az az előfizetés, amelyik esetében az adategyeztetés nem történik meg határidőig. A hatóság és a mobilszolgáltatók is adategyeztetés elnevezésű aloldalakat hoztak létre weboldalaikon, ahol részletes információ található az adategyeztetésről, a személyazonosságot igazoló ellenőrzésről.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!