Újabb fordulat Budapest első felhőkarcolója ügyében

Különleges építészeti megoldás kell, hogy ne egy doboz épüljön fel – mondta Takács Viktor a Lágymányosi-öbölbe tervezett 120 méteres magasházról szóló nyilvános vitán, és Újbuda főépítésze úgy fogalmazott: a hazai építésügyi szabályozás miatt nem tud olyan karcsú lenni a tervezett toronyház, mint más európai vagy tengerentúli városokban felépült társai. A problémát az jelenti, hogy a kötelező elemek – sok lift, lépcsőház, bonyolult megoldások – miatt túl széles tornyot kell építeni. Megjegyezte:

egy 40 emeletet meghaladó, 150 méter magas épület mutatna jól

a hazai építési szabályokat figyelembe véve - írja a Magyar Idők.

A kihívás nagyságát jól mutatja, hogy a beruházó Property Market nyolc, nemzetközileg is elismert tervezőirodát hívott meg, hogy egy ikonikus, szoborszerű épületet tervezzenek, de a pályázaton nem találtak maradéktalanul megfelelő tervet. Az is kiderült, hogy egy ilyen épület 2-2,5 év alatt felépíthető. A főépítész szerint az előkészületek is ugyanennyi időt vesznek igénybe, amiből már letelt 1-1,5 év.

A fórumról megjelent sajtótudósítások után a beruházó Property Market ügyvezető igazgatója, Árendás Gergely közölte, nem kívánják a jelenleg hatályos településrendezési szabályok módosítását kezdeményezni és

a BudaPart legmagasabb épületének fejlesztését a jelenleg hatályos, 120 méteres magassági szabályok figyelembevételével tervezik.

