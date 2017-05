Egy apró módosítással durván megnő a traffipaxveszély

Sebesség-ellenőrzésre is alkalmasak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kamerás ellenőrzőpontjai, mérik is a sebességet, de egyelőre a hatóságok nem használják - de csak egy jogszabályi változtatás kell hozzá.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. központjában járt ahvg.hu, és riportból egyebek mellett kiderül az is, hogy az úthasználati jogosultságot ellenőrző kamerarendszer alkalmas sebességmérésre is, ez jelenleg is működtetik technikai jelleggel ezt a funkciót, de akár fel is használhatnának hatóságilag. Ha a helyzet úgy kívánja majd, meg is fog születni a jogszabályi háttér, amely ezt lehetővé teszi. Onnantól lesz tényleg totális a felügyelet az autósok felett, mert

ez 157 újabb ellenőrzési pontot jelentene a legfontosabb utak mentén.

Egyelőre a legegyszerűbben onnan lehet tudni, hogy sebességmérő, vagy ellenőrző kapu alatt haladunk el, hogy előbbi esetében kint van a Radar Controll-tábla.

További ellenőrzési rendszer kiépítése is zajlik, a teherszállítókat automatikus tengelysúly-mérőhelyek ellenőrzik majd az autópályákon, és ha elkezdődik a mérés, súlyos bírságok várhatnak a túlpakolt teherautók tulajdonosaira is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!