Veronai buszbaleset: már a miniszter is megszólalt az ügyben

A veronai buszbaleset nem iskolai rendezvény keretében következett be, ezért az intézményfenntartó Klebelsberg Központ nem tud fellépni a károsultak nevében - mondta az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten, egy más témában tartott sajtótájékoztatón.

Balog Zoltán a károsultak kifizetésének ügyére vonatkozó kérdésekre válaszolva azt mondta: tudomása szerint vannak, akik már valamifajta előleget kaptak, és van számos ügy, amely még nem zárult le.

Hangsúlyozta: az ügybe segítő félként tudnak belépni, miután "nincs semmifajta jogi vonatkozása annak, hogy mit tehetne ezért akár az intézményfenntartó, akár az iskola, miután nem iskolai rendezvényen történt ez a baleset".

Ezért is szigorították az iskolai rendezvények rendjét, azt, mi számít ennek és mi nem, hogy világos legyen: ha egy iskola bármilyen szervezésbe "beleáll", akkor felelősséget is kell vállalnia és a fenntartónak is - mondta Balog Zoltán, megerősítve, hogy a veronai buszbaleset nem ilyen program közben történt.

Kiemelte: mindenki kaphat jogi segítséget, aki szeretné, az egy ügyvédi irodával tud konzultálni saját kártérítési ügyéről. Ha valakinek ilyen gondja van és a Klebelsberg Központhoz fordul, akkor ezt a jogi segítséget meg fogja kapni - közölte Balog Zoltán.

Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító autóbusz. A szerencsétlenségnek tizenhét halálos áldozata volt. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

