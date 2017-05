Máris megbukott az új rendszám

A harmadik rendszám szürke színű, 5500 forintba kerül és azért kell, mert a vonóhorgon szállított biciklik eltakarják az autó rendszámát. Ezt január elején mondta az InfoRádióban Révész Máriusz kormánybiztos.

"Megvannak a törvényi feltételei a harmadik rendszám kialakításának, a parlament a törvényt elfogadtan, még kormányrendeletben a részleteket szabályozni kell, de áprilistól, a kerékpárosszezon kezdetétől ez a rendszer működni fog" - mondta Révész Máriusz.

Szalay László Imre, a Belügyminisztérium szakreferense április elején azt ígérte az InfoRádióban, hogy a szürke rendszámot egyszerűen lehet majd igényelni.

"A tulajdonosnak vagy az üzembentartónak be kell jelentkeznie a megszokott műszaki vizsgaállomásra, el kell vinnie az autót, rászerelve a kerékpártartóval. Ott rövid szemrevételezéssel és fényképezéssel elvégzik a vizsgálatot, és erről kibocsátanak egy műszaki adatlapot, majd ezzel lehet elmenni a járási hivatal okmányirodájába, a kormányablakba, és ott lehet igényelni a rendszámot" - mondta a szakreferens.

Időközben az is kiderült, hogy az 5500 forint valójában majdnem 10 ezer, mert a harmadik rendszámot 2300 forintért írják be a kocsi papírjaiba. Ráadásul a nem állami vizsgaállomásokon külön le kell műszakiztatni az autót, mielőtt kiadják a harmadik rendszámot. Ez is időbe és pénzbe kerül, mint ahogyan az is, hogy a csomagtérajtóra rakott kerékpártartók esetében ki kell alakítani a rendszámtáblát megvilágító lámpa helyét.

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a Fidesz-frakció a törvény felülvizsgálatára kérte a kormányt. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy

a kormánypárti képviselőcsoport „hülyeséggé nyilvánította"

a kerékpárt szállító autók harmadik rendszámáról szóló szabályt.

Az InfoRádió kereste, de egyelőre nem érte el Révész Máriusz kormánybiztost.

