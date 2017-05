Nem bűncselekmény személyes adatokat kiadni az oroszoknak

Nem bűncselekmény az V. és XIII. kerületi ügyészség határozata szerint, hogy személyes adatokat is továbbított a kormányzati kommunikációs oldal egy orosz szerverre. Legalábbis ezzel az indokkal utasította el a volt fideszes Tényi István személyes adattal való visszaélés miatt tett feljelentését az ügyészség - írta a Magyar Nemzet.

Határozatuk szerint Tényi nem sértettje az ügynek, ezért a határozat ellen panasszal sem élhet. Ő azonban – mint a Magyar Nemzetnek elmondta – ennek ellenére megpanaszolja a döntést a Fővárosi Főügyészségen. „Én is kitöltöttem a nemzeti konzultációs kérdőívet a neten, elvileg az én adataim is kiküldhették arra az orosz szerverre, amelynek üzemeltetője sajtóhírek szerint 2011-ben maga ismerte be, hogy együttműködött az orosz titkosszolgálattal, adatokat szolgáltatva neki ellenzékiekről és az ő támogatóikról” – mondta Tényi.

Hozzátette, feljelentésében egyébként azt nem közölte az ügyészséggel, hogy részt vett-e a nemzeti konzultációban, ezért nem is érti, mire fel jelentette ki az ügyészség, hogy ő nem sértettje a bűncselekménynek, és ezért nincs panaszjoga.

A 444 április 9-én írta meg, hogy egy orosz kód is fut a nemzeti konzultáció internetes oldalán – azóta az illetékesek megfogalmazása szerint „a félreértések, rosszindulatú félremagyarázások elkerülése végett” eltávolították a kódot az oldalról –, amely egy orosz szerverre továbbítja a válaszadók személyes adatait és válaszaik egy részét is.

Az orosz szerver a Yandex nevű céghez köthető, amely 2011-es tőzsdei bevezetése előtt bevallottan összejátszott az orosz belbiztonsággal, segítette az ellenzékiek és támogatóik megfigyelését.

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az eset után úgy nyilatkozott, a jelek szerint ingyenesen orosz kézbe került adatok a választások befolyásolására is alkalmasak lehetnek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!