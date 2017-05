Óriási változás jön a budapesti parkolásban

Sorra veszik birtokba az ingatlanpiac pangása idején fizetőparkolóként hasznosított, most meg hirtelen emelt áron eladott telkeket a lakásépítők és az irodaház-fejlesztők, így

a budapesti parkolóhelyek száma jelentősen csökkenni fog, a forgalom viszont nő.

A legrosszabb a helyzet a Belvárosban, ahol most épül ugyan egy új parkolóház a József nádor téren, de a fojtogató parkolási gondokat az nem oldja meg, ezért is nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb önkormányzati eszközökkel, komolyabb szabályozással be kell avatkozni. A dugódíj épp ezt a célt szolgálná – mondta a Világgazdaságnak Dubitz András, Magyarország legnagyobb parkolási szolgáltatója, a Star Park Holding Zrt. vezérigazgatója.

A foghíjtelkek beépítése sem hoz megoldást, mert az oda épülő házak alatti mélygarázsokat zömmel azok fogják majd használni, akik az új ingatlanba költöznek, miközben azok, akik eddig munka vagy más ok miatt parkoltak a telken, kiszorulnak onnan, és tovább növelik a parkolóhelyet keresők egyre nagyobb táborát. Az ingatlanberuházók között vannak, akik igyekeznek az önkormányzati rendeletben előírt minimumra szorítkozni a parkolóhelyek számának kialakításánál, hiszen lefelé építeni mindig többszörösébe kerül, mint felfelé.

A belvárosi parkolási díj határozott növekedése miatt egy ottani

garázs vagy beállóhely ára 3–6 millió forint között van

– mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A garázsok átlagára országosan 2 millió, Budapesten meg 3 millió forint. Fokozott kereslet éppen ott van, ahol a kínálat szerény, vagyis a frekventált és zsúfolt városrészekben, ahol eladni és kiadni egyaránt egyszerű, miközben a külső kerületekben van, ahol évekig nem tudnak szabadulni a beruházók a lakóparkba kötelezően megépített parkolóhelyek egy részétől.

A belső kerületekben folyamatos a kereslet, ennek megfelelően az eladó és kiadó árak is emelkednek. Annak, aki befektetésben gondolkodik, a parkoló jó alternatíva lehet, annak pedig, aki lakást szeretne vásárolni, érdemes külön végiggondolnia a parkolási helyzetet, mert a parkolóhelyek és garázsok megléte felértékelődhet a jövőben, sőt a csomagban kínált lakásokat is felértékeli eladáskor a parkolási lehetőség – mondta az ingatlanpiaci szakértő.

