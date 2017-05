A kamerás bírságolás szabálytalanságáról, a CEU-s tárgyalásokról is szó volt a kormányinfón

Mindezek mellett Lázár János és Kovács Zoltán a 87. kormányinfón a bevándorlásról, a nemzeti konzultációról és a 2018-as költségvetési tervezetről, a migrációról és a nyugdíjprémiumról is beszélt.

Kvótaper

Lázár János szerint az a kvótaper tétje, hogy ha a magyar parlamenttől, kormánytól és az emberektől megvonják a jogot, hogy meghatározhassák, az ország területén ki él, ki tartózkodhat, azzal a magyar államiság és szuverenitás alapjai kerülnek veszélybe.

A miniszter kijelentette: Magyarország álláspontja szerint a kvóta helytelen dolog, sikertelen ügy, a gondok megoldására a helyes válasz nem a kvóták bevezetése. Hozzátette: vitatják azt az eljárást, hogy az Európai Bizottság felülírja az Európai Tanács döntését, miszerint a befogadás csak önkéntes lehet, vagyis amelyik tagállam nem akarja, arra ne lehessen migránsok befogadását kényszeríteni. Ugyanakkor "Dávid és Góliát harca zajlik, a küzdelemben csak a visegrádi és a közép-európai országokra számíthatunk" - mondta.

Második kerítés

Elkészült a szerb határon, 155 kilométeren a második kerítés, amely 4,8 milliárd forintba került.

"Március 28-tól teljessé vált a határvédelem" - mondta Lázár, aki szerint ezután tudja garantálni a kormány, hogy az illegális bevándorlók nem mozoghatnak szabadon az országban és illegálisan nem léphet senki az ország területére.

A rendőrséget, amely ellátja a határ védelmét, négyezer fővel erősítették meg.

Nemzeti konzultáció

A nemzeti konzultációra még soha ennyi ember nem válaszolt, mint most, eddig 1,276 millióan küldték vissza a kérdőívet - mondta a miniszter, aki szerint a demokrácia kiteljesülhet a nemzeti konzultációval.

A helyzetet árnyalja, hogy - mint az Index megírta - a nemzeti konzultációt az interneten bármilyen kreált emailről vissza lehet küldeni, akár tízszer is kitöltheti ugyanaz a személy. Végigmentek korábban a kérdéseken is, és azt tapasztalták, hogy elég sok a torzítás, csúsztatás a kérdésekben.

A nemzeti konzultációt érő kritikák "demokráciát nem értő álláspontok", vélte Lázár.

Feljelentés a Welt 2000 ügyében

Lázár János feljelentést tett a Welt 2000 kft. ügyében az ügyészségen ismeretlen tettes ellen. Az uniós források kifizetését 2007-2014 között kezelő, úgynevezett egységes monitoring információs rendszer (EMIR) kifejlesztésével és működtetésével kapcsolatban az Európai bizottság talált problémákat.

Ezzel kapcsolatban újabb fronton indított támadást a kormány Gyurcsány Ferenc ellen.

A projekt harmadik részében szabálytalanul, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzéssel jutott megbízáshoz a korábban a kifejlesztéssel és üzemeltetéssel is megbízott Welt 2000 Kft., holott a továbbfejlesztés feladatát elvileg más is el tudta volna végezni. Lázár János szerint is súlyos hiba volt ezt a feladatot kiszervezni, privatizálni, és a 12 ezer milliárd forintot kezelő rendszert magánkézbe juttatni.

"Akik ebben az ügyben érintettek, azok ma a Gyurcsány családhoz kötődő Altusnál dolgoznak napjainkban is" - mondta Lázár János.

CEU-ügy

Kérdésre válaszolva Lázár János elmondta: Altusz Kristóf helyettes államtitkár, a kormány CEU-ügyi tárgyalója eddig Thaiföld, Malajzia, és Kína képviselőivel egyeztetett, de találkozott már az Egyesült Államok ideiglenes budapesti ügyvivőjével is - erről viszont többet nem árult el.

Közúti kamerák felvételei alapján büntetni

Egy közúti közlekedési kamerákkal kapcsolatos jelentést is meghallgatott a kormány, arra vonatkozóan, hogy lehet-e a kamerák képei alapján bírságolni, helyes volt-e a négy érintett kerületet gyakorlata.

A belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása szerint erre nem volt lehetőségük az önkormányzatoknak.

Lázár János szerint most a Fővárosi Kormányhivatalnak meg kell vizsgálnia a négy önkormányzat esetében az eljárás törvényességét, és ha szükséges, megteszik a megfelelő lépéseket.

Áramár - liberalizáció

A magyar kormány szerint az Európai Bizottság olyan állásfoglalást adott ki a nemzeti konzultációról, amely megtévesztheti az állampolgárokat - mondta Lázár János a kormányinfón. A konzultáció egyik kérdését, az áramár meghatározásának ügyét hozta fel példaként, megemlítve, hogy a liberalizált piacú Németországban 90 forintba kerül egy kilowattóra áram (plusz 30 forintnyi állami támogatás, tehát 120 forint), Magyarországon pedig 36-38 forintba.

Nyugdíjprémium

A minisztert kérdezték a 2018-as nyugdíjprémiumokról is. A 24.hu beszámolója szerint az mfor.hu újságírója felvetette, hogy míg az idei prémiumot a számok alakulásától tették függővé, a jövő évi költségvetésbe betervezték több tíz milliárd forint értékben. Lázár szerint a költségvetési tervezet is csak egy terv.

Szerinte felmerülhet, hogy a 2017-es nyugdíjprémiumot Erzsébet-utalványban kapják meg az érintettek.

Védőnők pótléka

Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot kapnak a védőnők - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. Lázár János közölte: a pótlékot 2018-ban is megkapják a védőnők.

Ezzel párhuzamosan megkezdik a nemzeti védőnői hálózat előkészítését, mert azt szeretnék, hogy a védőnői szolgálat egységes feltételekkel működjön 2018-tól.

Fizetésemelés a mentőknél

A miniszter megerősítette, hogy a mentőszolgálat dolgozóinak bére 2018-tól az új életpálya keretében 10 százalékkal emelkedik, később további emelést kapnak. A részletekről itt olvashat.

