Elkészültek a fővárosi szuperkórházak fejlesztési tervei - a nap hírei

Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő bérpótlékot kapnak a védőnők - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Csak az új egészségügyi centrumok elkészültével változhat jelentősen a fővárosban a traumatológiai ellátás rendszere – mondta az Egészséges Budapestért Program miniszteri biztosa. Az EBRD szerint csökkentek a közép- és kelet-európai bankrendszerek nem teljesítő kinnlevőségei. A nap legfontosabb hírei május 11-én.

Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő bérpótlékot kapnak a védőnők - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A pótlékot 2018-ban is megkapják a védőnők. Lázár János a kormányinfón megerősítette, hogy a mentőszolgálat dolgozóinak bére 2018-tól az új életpálya keretében 10 százalékkal emelkedik. A miniszter úgy vélte: jövőre tovább csökkenhet a közmunkások száma, mert egyre többen kapnak állást a versenyszférában. A Kormányinfón elhangzott: szeptembertől külföldön is lehet majd anyakönyveztetni az ott született magyar gyerekeket, nem kell ezért hazautazni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány nem akarja államosítani a közétkeztetést.

Elkészültek a fővárosi szuperkórházak fejlesztési tervei, a beruházások várhatóan három ütemben valósulnak meg - mondta az InfoRádióban az Egészséges Budapestért Program miniszteri biztosa. Cserháti Péter hozzátette: a 3 intézményből a dél-budai lesz új, a Honvédban és a Szent István Kórházban pedig fejlesztések valósulnak meg. Úgy vélte: csak 2022-től, az egészségügyi centrumok elkészültével változhat jelentősen a fővárosban a traumatológiai ellátás rendszere. A miniszteri biztos beszélt arról is: az érvényben lévő rendelet 24 pontban sorolja fel azokat a közigazgatási ügyeket, amelyeket a kormány kiemelt jelentőségűvé nyilvánított, ezekkel felgyorsulhat a tervezett fejlesztések engedélyeztetése. Cserháti Péter elmondta, hogy az Egészséges Budapesthez kapcsolódva egy humán erőforrás-fejlesztési program is indulhat, amely képes lehet az orvosokat és szakdolgozókat Magyarországon tartani.

A követező 15 évben 4,5 milliárd dollár befektetést tervez a vegyipari ágazatba a Mol - közölte az olajtársaság elnök-vezérigazgatója. Hernádi Zsolt a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén arra hívta fel a figyelmet, hogy hosszú távon biztosan csökkeni fog a kőolaj közlekedési célú felhasználása. Hozzátette: az energiahordozó az élet más területein azonban továbbra is pótolhatatlan nyersanyag marad. A Mol vezetője elmondta: a vállalat a hagyományos üzletágait, a kutatás-termelést és finomítást is fejleszti, emellett jelentős beruházásokat hajt végre a vegyiparban. és fejlesztéseket tervez az innováció területén is.

Az MKB Bank tulajdonosváltásának körülményeit vizsgálná a parlament gazdasági bizottságának következő ülésén a Jobbik. Volner János frakcióvezető jelezte: pártja kezdeményezi Matolcsy György jegybankelnök és Balog Ádám MKB vezérigazgató meghívását a testület ülésére. Az ellenzéki politikus szerint a 70 éves intézményt a rendszerváltás óta fideszes korrupciós ügyek kísérik, most pedig Fidesz-közeli vállalkozók, családtagok hitelből vásárolták fel.

Felminősítette az FHB bank által kibocsátott jelzálogleveleket a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklása szerint a pénzintézet egyre szorosabban integrálódik a magyar takarékszövetkezeti szektorba, emellett javul pénzügyi pozíciója is. A Moody's alig fél év alatt már másodszor javította az FHB jelzálogleveleinek besorolását, ahogy a bank betéteiét is és további felminősítéseket helyezett kilátásba.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szerint csökkentek a közép- és kelet-európai bankrendszerek nem teljesítő kinnlevőségei az elmúlt évben. Az EBRD kimutatása alapján a térségben csak Magyarországnak, Macedóniának és Szlovéniának sikerült 10 százalék alá csökkentenie a nem teljesítő követelések arányát a teljes hitelportfolión belül. A régióban a tavalyi év második felére 52,6 milliárd euróra csökkent a rossz kinnlevőségek összege. Ez 8,2 százalékos csökkenés éves összevetésben és a vizsgált térség hazai össztermékének 4,3 százalékával volt egyenlő.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az egyezséggel a két szakmai szervezet közösen kíván fellépni a származás-, az eredet- és a minőségvédelem terén és a fenntartható termelésért. Légli Ottó a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke az InfoRádióban azt mondta: a közös munka eredményeként a szőlő- és bortermelők a valódi szakmai munka elvégzésére fordíthatják idejüket és ezt a hegybírók és a falugazdászok is segítik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szintén az InfoRádióban arról beszélt, hogy a megállapodás hatékonyabb érdekképviseletet jelent a gazdálkodóknak. Győrffy Balázs szólt arról is, hogy jövő hétfőn jár le az egységes támogatási kérelmek beadási határideje.

Kevés méz várható az idei szezonban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében például a méhek egyharmada elpusztult a télen. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szervezetének szaktanácsadója elmondta: a túl kevés termelő méh miatt valószínűsíthető, hogy idén kevés repce- és akácméz lesz. Molnár Ferenc hozzátette: nemcsak a nagy hideg okozta a méhelhullást, hanem egy tavaly elszaporodott kártevő is legyengítette a rovarok immunrendszerét. A szakember hangsúlyozta: a tavalyi gyenge termés mellett is tovább zuhantak a mézárak, elsősorban a hamisított termékek és a kínai dömping miatt.

