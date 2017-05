Három év alatt újul meg az egyik patinás budapesti híd

„Amikor a Gubacsi hidat említjük, akkor tulajdonképpen két hídról beszélünk, amelyek műszakilag egymástól függetlenek és egymás mellett állnak” - közölte a polgármester.

A vasúti hídon a logisztikához kapcsolódó forgalom zajlik: Csepelen keresztül a teljes európai szállítmányozási rendszerrel köti össze Magyarországot, míg a másik egy közúti híd – részletezte.

Borbély Lénárd közölte: jó esélyük van arra, hogy megnyerjenek egy olyan kormány által beadott pályázatot, amelyben teljesen megújul a Gubacsi híd vasúti része.

Csak a pillérek maradnak meg, minden más teljesen kicserélődik.

Rá is fér, hiszen most 5 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben a síneken – tette hozzá a polgármester.

Borbély Lénárd elmondta: ezzel párhuzamosan a fővárossal közösen dolgozunk azon, hogy elkezdjük a közúti híd felújításának tervezését is.

Megújul a Gubacsi híd

Terveik szerint a két híd egyszerre újul majd meg, és egy kerékpáros utat is létrehoznak.

„Várhatóan jövő ősszel indul a felújítás, és a tervek szerint 2021-ben fog befejeződni”

- közölte a polgármester.

Mivel ez nagyon fontos kijárata a kerületnek, a felújítás nyilvánvalóan nehezíteni fogja a közlekedést.

Nagy valószínűséggel a forgalom jelentős része át fog tevődni a Weiss Manfréd útra

– vázolta Borbély Lénárd.

Hozzátette, hogy éppen ezért a csepeli lakosok érdekeit szem előtt tartva napi szinten fogjuk az ügyet végigkísérni.

„Sajnos kellemetlenségekkel fog járni, de mivel az elmúlt évtizedekben hagyták lerohadni ezeket a hidakat, most már nem várhat tovább, hogy teljesen megújuljanak”

- fogalmazott a polgármester.

Elmondta, hogy a tíz milliárd forintba kerülő projekthez CEF-es pályázatot nyújtottunk be, így európai uniós finanszírozásból újulhat meg a híd. A magyar állam is a segítségükre lesz anyagi értelemben is, és úgy tűnik, hogy a fővárosi önkormányzat is ki fogja tudni venni a részét ebből.

„Az idei költségvetésben már rendelkezésre áll az összeg a közúti híd felújításának megtervezésére. Nagyon alapos tervezést igényel, ami után kezdődhet a kivitelezés” - részletezte Csepel polgármestere.

