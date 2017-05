Nem készült el minden a Róbert Károly körút környékén

A Róbert Károly körút felújítása szeptemberben kezdődött, az elmúlt nyolc hónapban jelentős korlátozások voltak az Árpád híd és Vágány utca közötti szakaszon. A rekonstrukció eredményeként új aszfaltréteg, illetve pályaszerkezet épült a régi helyén, új kerékpárutat alakítottak ki, akadálymentesítették a gyalogátkelőhelyeket, megújultak a járdák, nőttek a zöldfelületek.

A M3-as autópálya felé vezető szakaszon a külső sáv megszűnt, így a korábbi négy helyett három sáv áll az autósok rendelkezésére. Felújították a Lehel utcai csomópontban a villamosvágányokat, az Esztergomi úti és a Népfürdő utcai hidakat, valamint – ahol szükséges volt – a közvilágítást és a közműhálózatot is. A Népfürdő utcai lehajtónál rövid buszsávot alakítottak ki a Róbert Károly körúton közlekedő buszok besorolásának elősegítésére.

Nem ez az egyetlen beruházás az Duna Aréna környékén. Az új uszodát február 22-én adták át, itt a munkálatok 2015 májusában kezdődtek. Tavaly szeptemberben zárták be a Dagály strandfürdőt, amely teljesen megújul.

A létesítményt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő átvette a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-től, így az MNV Zrt. felel a beruházásért. A tervek szerint a rekonstrukció érinti a medencéket, a játszótereket, sportpályákat, az öltözőket, valamint a fürdő összes többi épületét is. Új gyógyászati és wellness-részleg is épül. A strandfürdő végleges kialakítását, amelynek részeként a strand és az úszóaréna között egy fedett átjáró is épül, várhatóan ősszel kezdik el és 2018 tavaszán fejezik be.

A júliusi vizes világbajnokság előtt jelentősen átalakul a Duna Aréna környéke.

Február elején kezdődött a Rákos-patak felett, a Népfürdő utcánál épülő gyalogos- és kerékpároshíd kivitelezése. A híd építési munkálatai várhatóan június 30-ig tartanak. A Dráva utca és a Margit híd közötti szakaszon 6 méter széles sétány épül a gyalogosoknak, új köztéri elemekkel, utcabútorokkal. Kiépítik továbbá a vízelvezetést, korszerűsítik a közvilágítást is.

Február 27-étől május végéig a Carl Lutz rakpartot ideiglenesen lezárták. Ez idő alatt a Jászai Mari tér és a Katona József utca között az Újpesti rakpart kétirányú. Északi irányban a Garam utca-Kárpát utca-Dráva utca-Népfürdő utca útvonalon haladhat a forgalom, a déli irányban pedig az Árpád híd felől a Népfürdő utca-Dráva utca-Kárpát utca-Bessenyei utca útvonalon érhető el az Újpesti rakpart.

