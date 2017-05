Negyedmillió magyar találkozott zsarolóvírussal

Krasznay Csaba az M1 aktuális csatorna Híradójában azt mondta, az elmúlt évben is sok ilyen vírus terjedt, a jelenség felhívta a figyelmet a biztonságos internetezésre. Hangsúlyozta: tömegek nincsenek tisztában azzal, hogyan kell a biztonság kérdését kezelni.

A zsarolóvírus működéséről elmondta, egy

e-mailben, csatolmányként is érkezhet a vírus,

amely a fertőzés után titkosítja a jellemzően értékes információkat tartalmazó file-okat, a visszaállításhoz szükséges kódot pedig csak fizetés után adja meg a rendszer.

Krasznay Csaba

hangsúlyozottan kérte, hogy senki ne fizessen.

Szerinte 2017 közepén mindenkinek be kell látnia, hogy biztonsági mentéseket kell készíteni az értékes adatokról.

Péntek este és szombaton is zsarolóvírus vírus okozott nagyszabású támadássorozatot, amely érintette Nagy-Britannia egészségügyi rendszerét, és a német vasút rendszerét is, de a Renault egyik gyárában is le kellett állítani a termelést. Magyarországot is elérte a gyorsan terjedő vírus, a Telenor volt érintett az ügyben. A telekommunikációs cég a hírportálnak megerősítette az értesüléseket.

