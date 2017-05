Kereszténydemokrata-liberális kormány alakulhat a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban

Az urnazárás utáni első részeredményekkel szemben az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) valószínűleg mégsem nyeri vissza képviseletét a düsseldorfi Landtagban, a bejutási küszöböt jelentő 5 százalék helyett csak 4,9 százalékot szerez. Ez a fejlemény úgy formálja az erőviszonyokat, hogy a győztes CDU és harmadik helyezett FDP többséget szerez a tartományi gyűlésben.

A 181 tagú testületben a CDU 33 százalékos eredménnyel 66 mandátumhoz, az FDP 12,5 százalékos eredménnyel 25 mandátumhoz jut a 20 órai részeredmények szerint. A CDU az előző, 2012-ben tartott választáson a szavazatok 26,3 százalékát gyűjtötte össze, az FDP 8,6 százalékot szerzett.

A tartományt legutóbb a 2005-2010-es ciklusban irányította a CDU és az FDP. Ezt a ciklust leszámítva az utóbbi 50 évben mindig az SPD volt kormányon, a vasárnapi választáson viszont 31,5 százalékkal története legrosszabb eredményét érte el, messze elmaradva a 2012-es 39,1 százaléktól.

Martin Schulz pártelnök-kancellárjelölt - aki az észak-rajna-vesztfáliai Würselen polgármestereként kezdte politikai karrierjét - elsimerte a szociáldemokraták vereségét. Mint mondta, a kudarc őt személyesen is mélyen megrázta. Az SPD Saar-vidék és Schleswig-Holstein után sorban a harmadik tartományi választást vesztette el, de a szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásig van még négy hónap - tette hozzá az Európai Parlament volt elnöke, kiemelve: a legfőbb feladat az, hogy a szociáldemokraták ne csak általánosságban beszéljenek a társadalmi igazságosságról, hanem konkrétan mondják meg a választóknak, hogy mit akarnak tenni érte.

Thomas Oppermann, az SPD Bundestag-frakciójának vezetője szerint a vereség ugyan fáj, de nem szabad eltúlozni a jelentőségét, mert a kampány nem országos, hanem helyi ügyekről szólt.

A CDU szerint viszont a győzelem jelentősége túlmutat Észak-Rajna-Vesztfália határain. A kereszténydemokraták kulcsfontosságú győzelmet arattak, elfoglalták "az SPD szívkamráját" - húzta alá Peter Tauber, a CDU főtitkára.

A nap nagy nyertese a CDU mellett az FDP, a liberálisok történetük legjobb észak-rajna-vesztfáliai választási eredményét érték el. A siker további lendületet adhat a pártnak, amely azért küzd, hogy újra bekerüljön a Bundestagba, ahonnan a 2013-ban tartott választáson 64 év után kiesett.

Christian Lindner pártelnök, az FDP észak-rajna-vesztfáliai listavezetője kemény tárgyalásokat ígért arra az esetre, ha a CDU-val együtt valóban többséget szereznek a Landtagban. A választási matematikai többség "messze nem azt jelenti, hogy lesz is CDU-FDP kormány" - jelentette ki.

A nyertesek közé tartozik a CDU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) is, a 2013-ban alapított párt 7,4 százalékos eredménnyel debütálhat a düsseldorfi Landtagban. Az AfD így sorban a 13. tartományi gyűlésbe jut be, újabb sikert aratva küzd azért, hogy szeptemberben a Bundestagban is képviseletet szerezzen.

Az SPD mellett a választás másik nagy vesztese a Zöldek pártja, támogatottságuk csaknem megfeleződött, a 2012-es 11,3 százalékról 6 százalékra süllyedt.

Az egyik legtekintélyesebb politikai elemző intézet, a mannheimi Választási Kutatócsoport (Forschungsgruppe Wahlen) adatai szerint mindenekelőtt a szociáldemokraták és a baloldali ökopárt kormányának gyenge teljesítménye - az országos összevetésben rossznak számító közbiztonság és oktatási rendszer, a magas munkanélküliség, nagy közadósság és alacsony gazdasági növekedés - miatt kialakult elégedetlenséggel magyarázható a választási eredmény.

Észak-Rajna-Vesztfáliában "klasszikus kormányváltó hangulat" alakult ki - áll az intézet vasárnap este kiadott elemzésében. Mérésük szerint a helyi választók 73 százaléka úgy véli, hogy az észak-rajna-vesztfáliai eredmény nem jelzi előre a Bundestag-választás kimenetelét.

Az észak-rajna-vesztfáliai választás volt a pártok utolsó erőpróbája a Bundestag-választás előtt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!