Így engedhetjük el gyermekünket nyári táborba

„A táborunk alapvetően ottalvós, de vannak bejárós gyerekeink is. Rájuk még inkább igaz az, hogy nem kell feltétlenül sok mindent magukkal hozniuk, mert mindent megkapnak tőlünk, ha kiderül, hogy valami hiányzik” - közölte a táborvezető.

Hozzátette: az viszont fontos, hogy a várható időjáráshoz alkalmazkodva öltözzenek fel. Sokan hoznak egy kis hátizsákot is, amibe tesznek pótpulóvert, pólót. Fontos, hogy sapka is legyen a gyerekeknél, és sokan hoznak magukkal naptejet is.

„Ahol van fű és fa, ott van kullancs is, ám ha valakinél nincs kullancs- vagy szúnyogriasztó szer, kap tőlünk” - mondta a táborvezető.

Elmondta, hogy a táborban minden ételt, italt megkapnak a gyerekek, ám akinek van kedvenc itala, azt magával hozhatja, hogy kéznél legyen.

„A kellő mennyiségű ivás ugyanis nagyon fontos, ezért bizonyos időközönként figyelmeztetjük is a gyerekeket, hogy igyanak”

- tette hozzá a People Team Alapítvány egyik alapítója.

Gyógyszerekből is jól fel vagyunk szerelkezve, és két orvos folyamatosan a gyerekekkel van, ott is alszanak a táborban – mondta Palotás Attila.

A gyerekeknek akkor kell gyógyszert hozniuk magukkal, ha speciális szereket kell szedniük.

Ezeket a gyógyszereket oda szokták adni az orvosoknak vagy a táborszervezőknek, amikor megérkeznek a táborba, és megbeszélik velük, hogy mikor kell bevenniük a gyógyszereket – osztotta meg tapasztalatait a táborvezető.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

