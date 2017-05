Nem bírták szó nélkül a mentősökkel való viccelést

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője már napirend előtti felszólalásában emlékeztette képviselőtársait, hogy az erőforrások minisztere, Balog Zoltán múlt héten a mentők napján a mentősök alacsony fizetésével viccelt, majd mindezért bocsánatot sem kért.

A szintén szocialista Szakács László interpellációjában pedig úgy látta, hogy a kormány átverte a mentődolgozókat, mert csupán nagyjából az ötödét adják annak béremelésnek, amit korábban az ágazatnak ígértek.

Arra a kérdésre, hogy miért nem fizetik ki a mentősöknek a bérét, érzi-e a felelősségét a miniszter, és mi az, ami már nem túl nagy ár ehhez, Balog Zoltán elmondta: a kormány jövőre plusz tíz százalékot tesz hozzá az egészségügyi béremeléshez a mentők számára.

"A mentődolgozók méltó megbecsülésében éppen az elmúlt napokban léptünk egyet előre, ez nem az első lépés, ez a második lépés, hiszen az egészségügyi béremelés már rájuk is vonatkozott és nem is az utolsó lépés, mert tovább fogunk haladni. A kormány a jövő évben nem 10 százalékot, hanem plusz 10 százalékot tesz hozzá ahhoz a béremeléshez, ami egyébként az egészségügyben nem csak eltervezett, hanem be is tervezett. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt 67 százalékkal növekszik átlagosan a mentőknél dolgozók bére. Ez 2019-ben az újabb ütemmel egyébként körülbelül 80 százalék lesz."

Szakács László reagálásában feltette a kérdést, hogy ha mindent megkapnak a mentősök, miért lesz tüntetés? Az ellenzéki képviselő nem fogadta el a tárcavezető válaszát, a parlament azonban 108 igen, 29 nem és 1 tartózkodó szavazattal jóváhagyta.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége május 31-ére hívta utcára a mentősöket. A szervezet elnöke Kusper Zsolt a demonstrációt azzal indokolta, hogy míg korábban 60 százalékos béremelésről volt szó az ágazati emelésen felül, meghökkentek a mentők napján, mikor az erőforrások minisztere csupán 10 százalékos többletről beszélt és azt is csak januárra ígérte.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom