Pukli István pártot alapít - Lapszemle

A Világgazdaság arról ír, javult a rákos betegek gyógyításának eredményessége Magyarországon, de a lakosság 26 százaléka még mindig valamilyen daganatos megbetegedés következtében hal meg. A lap az Országos Onkológiai Intézet adataira hivatkozva közli, 2006 és 2013 között 12-13 százalékos volt a javulás. Csökkent a mell-, a gyomor-, az ajak- és szájüregrák, valamint a prosztatarák miatti halálozások száma. A hererákban, a szájüregi rákban és az emlőrákban szenvedők 70 százaléka már teljesen meggyógyítható.

A Magyar Idők cikke szerint a vádelőkészítési szakba léphet a Teréz körúti robbantás ügye. A gyanúsítottnál ugyanis a második elmeorvosi vizsgálat sem állapított meg büntethetőséget kizáró okot. P. Lászlót visszaszállították a börtönbe.

A Magyar Nemzet arról ír, egy közösségi oldalon indult mozgalom Monspart Saroltát ajánlja a Földi Imre halálával megüresedett nemzet sportolója címre. A tájfutó-világbajnok azt mondta, a 70-es években nagy szerepe volt a mára jelentős eseményekké nőtt kocogóversenyek útnak indításában, és úgy véli, a kizárólag férfiakból álló sportikon válogatottnak végre lehetne tagja egy női is.

A Magyar Nemzet interjút közöl Pukli Istvánnal, aki Polgári Világ néven pártot alapít. A pedagógustüntetések egykori vezéralakja, a Teleki Blanka Gimnázium ősszel leköszönő igazgatója azt mondta, a célja nem csak a Fidesz, hanem a putyini befolyás teljes visszaszorítása is.

A Magyar Idők cikke szerint a Jobbik jelenlegi vezetésével elégedetlen körök új radikális szervezet létrehozásában gondolkodnak. A lap úgy tudja, a Betyársereg mozgalom Vecsésen bont zászlót. A Jobbik úgy reagált, nem más pártokkal, hanem a kormányváltással foglalkoznak.

A Blikk a fullank.hu-ra hivatkozva arról ír, a debreceni úszó ob-n négy fiú tőrbe csalta a Jövő SC 16 éves, külföldi válogatott-kerettag úszóját. Az egyik fiú elcsábította, a másik három videóra vette a történteket. A felvétel felkerült a világhálóra. A lap úgy értesült, a Magyar Úszószövetség az ügy kirobbanása után azonnal vizsgálatot rendelt el, s az érintett kluboknál, a Darnyi SC-nél és a Hód ÚSE-nél is az folyik.

A Magyar Idők arról ír, a XI. kerületbe tervezett, 120 méteres toronyházon kívül Budapest más részein is magasházak létesülhetnek. A XIII. kerületi Agora Budapest fejlesztés első ütemében egy 16 emeletes torony épül, de 2023-ig több, ennél is nagyobb, maximálisan 90 méter magas irodaház is elkészülhet.

A Világgazdaság cikke szerint hét további megyeszékhelyen lehet pályázni pénzügyi fogyasztóvédelmi iroda működtetésére. Az MNB célja az országossá bővülő hálózattal, hogy az érdeklődők ingyenes tájékoztatást kaphassanak a hazai pénzügyi szolgáltatásokról, tanácsokat panaszaik, problémáik kezelésére. Eddig országosan több mint 40 ezer embernek segítettek az irodákban.

A napi.hu arról ír addig húzta-halasztotta a kormány a nagypéntek szabadnappá nyilvánításáról szóló döntés meghozatalát, hogy a turizmus idén nem tudta maradéktalanul kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Ettől függetlenül a szakma nagyon pozitívan fogadta a döntést. További részletek 9 óra után az InfoRádió Üzleti Reggeli című műsorában.

