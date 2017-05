Egy teljes magyar város megtagadta az adófizetést

A budaörsi önkormányzat nem akar belenyugodni abba, hogy erején felül fizessen be az államkasszába, ezért pert indított a magyar állam ellen.

Budaörs városa beperelte az államot, mert szolidaritási hozzájárulás címen elvont a várostól 255 millió forintot, és ezen felül követel 200 millió forint kártérítést is - írja a hvg.hu. A per tárgyát képező szolidaritási hozzájárulás az iskolák államosításával függ össze. A folyamat két lépcsőben zajlott: először, 2013-ban az állam átvette az iskolafenntartói szerepet a településeken, aztán idén a működtetői szerepet is. Az ingatlanok az önkormányzatoknál maradtak, de a területileg illetékes Klik vált a vagyonkezelővé.

A kormány a működtetési jog átvételével együtt bevezette a szolidaritási hozzájárulás kötelezettségét is, a törvény indokolása szerint azért, mert az iskolák állami fenntartását csak önkormányzati források igénybe vételével képes az ország biztosítani. A kormány 21,32 milliárd forint bevételt irányzott elő, azon önkormányzatok fizetnek sávos megoszlásban, amelyeknél az egy lakosra jutó adóerő-képesség meghaladja a 32 ezer forintot.

A Budaörsöt lehetetlen feladat elé állító hozzájárulást,

2017-ben 2,125 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene fizetnie.

Az első részlet, az összeg 12 százaléka januárban volt esedékes: 255 millió forint, utána pedig havonta 170 millió forint. A követelt hozzájárulás a háromszorosa annak, amit a város addig az iskolái működtetésére fordított évente, és megfelel a település költségvetése 16 százalékának.

Ez az összeg kétszer akkora, mint amennyit a város az összes feladatához kap hozzájárulásként az államtól – így a város a költségvetés nettó befizetőjévé válik. Emiatt összeomlott a település költségvetése, veszélybe került az önkormányzati feladatok ellátása, elúszhatnak a tervezett beruházások.

Budaörs a perben azt is el akarja érni, hogy függesszék fel az összegek lehívását a jogi eljárás lezárulásáig. Ezt a bíróság elutasította, ahogy azt is, hogy visszafizessék az eddig levont összegeket.

