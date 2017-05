Bírálta az Európai Parlament Magyarország elleni eljárást kezdeményező határozatát a kormányfő - a nap hírei

Bírálta a kormányfő az Európai Parlament határozatát, amely eljárást kezdeményez Magyarország ellen az uniós alapértékek megsértése miatt. Orbán Viktor a Daimler német autókonszern budapesti közgyűlésén arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország az unió első vagy második legnagyobb növekedését adja, itt csökken a legjobban a munkanélküliség, betartja az összes európai pénzügyi szabályt, illetve csökken az államadósság. Hozzátette: be kellene látni, hogy nincs sikeres európai gazdaság sikeres európai nemzetgazdaságok nélkül.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a következő évek arról szólnak majd, hogy Magyarország képes lesz-e megőrizni az uniós csatlakozása óta kialakult függetlenségét. Lázár János a kormányinfón szólt arról is, hogy családtámogatási intézkedéssorozatot jelent be a napokban a kormányfő a gyermekvállalási kedv ösztönzésére, 2030-ra jelentősen, mintegy 30 ezerrel is növekednie kell a Magyarországon évente született gyermekek számának a mostani 93 ezerről. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kabinet által elfogadott Zrínyi 2026 nevű haderő-fejlesztési programmal emelkedik majd a magyar haderő létszáma.

A nemzetgazdasági miniszter szerint már rövid távon is javítják a lehetőségeket a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatai. Varga Mihály a testület ülése után közölte: a parlament elé került csomag hat területet érint. Ezek között van az adófizetésre, a cégalapításra, a befektetők védelmére és a fizetésképtelenség területére vonatkozó indítvány. A tárcavezető elmondta: a módosításokról májusban és júniusban dönthet az országgyűlés.

A magasabb támogatások ellenére is stagnál Magyarország innovációs teljesítménye - állapította meg az Állami Számvevőszék. Az elemzés alapján Magyarország kutatás-fejlesztési és innovációs eredménye 2008-ban alacsonyabb volt az uniós átlagnál, 2015-ben már 68 százalékát érte el. A teljesítmény javulását hátráltatja, hogy a kis- és közepes vállalkozások csak szerény mértékben képesek bekacsolódni az innovációs folyamatokba.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerint elodázhatatlan a gödi Topház Speciális Otthon kiváltása kisebb férőhelyű, fogyatékosoknak kialakított otthonokkal. Székely László ombudsman munkatársai előre be nem jelentett helyszíni vizsgálatot tartottak az intézményben. Megállapításuk szerint az intézmény túlzsúfolt, leromlott állapota, személyi és tárgyi feltételeinek hiánya sérti az ellátottak emberi méltósághoz való jogát. Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszteréhez, az intézmény fenntartójához, valamint az otthon vezetőjéhez fordult az ügyben.

Civil parlament létrehozását javasolja a Jobbik. Vona Gábor pártelnök azzal indokolta a felvetést, hogy a civilek ma kevés helyen tudnak érdemben beleszólni a közéletbe. Az ellenzéki politikus a visszacsatolásban, a véleményezésben és a javaslattételben is számítana a testület működésére. Vona Gábor elvárásként fogalmazta meg a civil parlament társadalmi hasznosságát, az átlátható, pártérdekektől független működését.

Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást Horváth András, a NAV egykori munkatársa ellen a Fővárosi Főügyészség. A határozat kimondja, hogy a közérdekű bejelentők ellen akkor sem indítható büntetőeljárás, ha cselekményükkel megsértik a jogszabályokat. Horváth Andrást személyes adatokkal való visszaélés miatt jelentette fel a NAV, mert állítólag jogsértő módon kutakodott az adóhatóság nyilvántartásában, és így számos adótitkot tartalmazó adatot, iratot szerzett meg.

A menekültek áthelyezésére vonatkozó ígéreteik betartására szólította fel a tagállamokat az Európai Parlament. A plenáris ülés résztvevői arra kérték az Európai Bizottságot, fontolja meg, hogy kötelezettségszegési eljárást indít azok ellen, akik nem tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek. A parlamenti képviselők elítélték, hogy a 2017 szeptemberéig ígért, a megállapodásban rögzített 160 ezer áthelyezés alig 10 százaléka valósult meg.

Az Európai Bizottság 110 millió euróra bírságolta a Facebookot. A brüsszeli döntés indoklása szerint a közösségi oldalt üzemeltető amerikai vállalat félrevezető és téves információkat közölt a Whatsapp üzenetküldő szolgáltató 2014-es felvásárlásakor. Az unió végrehajtó testülete elsősorban azt kifogásolja, hogy az érintettek a felvásárlás versenyjogi vizsgálatakor azt állították: nem képesek automatikusan összekapcsolni ugyanazon felhasználó Facebook- és Whatsapp-fiókjait.

Nagy sebességgel gyalogosok közé hajtott autójával egy férfi a New York-i Times Square negyedben. Egy ember meghalt, több mint 20-an megsérültek. A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt, a 26 éves férfi visszaeső ittas vezető volt. Az egyik sérült elmondása szerint az autós szándékosan hajtott fel a járdára, előtte pedig a forgalommal szemben haladt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!