Lázár bejelentette: új intézkedéssorozat jön

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Parlament (EP) által szerdán elfogadott, Magyarországra vonatkozó határozat "baloldali politikai provokáció, nem több és nem kevesebb".

Lázár János sajtótájékoztatóján kifejtette: elindul majd egy egyeztetési mechanizmus, ebből Magyarország kiveszi a részét, válaszol minden megkeresésére. "A konstruktív párbeszédben érdekeltek vagyunk", de lehetetlen dolgokat kérnek, amelyeket nem tudunk és nem akarunk megvalósítani, mert az ellentétes lenne a magyarok érdekeivel – fejtette ki. Hozzátette:

lesz, amiben lehetséges az együttműködés, de a kérdések jelentős részében nem.

A miniszter közölte: az EP határozatában felvetődik a CEU sorsa, és a kormány álláspontja szerint a törvény előtt mindenki egyenlő, mindenkinek be kell azt tartania. Ugyanakkor "a kormány nagyvonalú", és szívesen folytat konzultációt azokkal is, akik nem akarják betartani a törvényt - mondta. Megjegyezte, a kormány eleget tesz a kötelességének, hogy az Európai Bizottsággal is egyeztessen az ügyben.

Megduplázzák a katonai kiadásokat

Lázár János bejelentette azt is, hogy a kormány által elfogadott Zrínyi 2026 nevű haderőfejlesztési programmal emelkedni fog a magyar haderő létszáma, és technikailag is korszerűsítik a honvédséget, elsőként szállító járművek beszerzésével. Az ország közbiztonságának rendbetétele után a hadseregnek is olyan állapotban kell lennie, hogy meg tudja védeni az országot – emelte ki.

A tárcavezető azt is tudatta: Magyarország a májusi NATO-csúcson azt vállalja majd, hogy 2024-re - a jelenlegi 1-ről - a GDP 2 százalékára emeli a katonai kiadásokat, ami akkor mintegy 1000-1200 milliárd forintot jelent majd.

Új intézkedéssorozat

2030-ra jelentősen, akár 30 ezerrel is növekednie kell a Magyarországon évente született gyermekek számának a mostani 93 ezerről, ennek érdekében Orbán Viktor kormányfő a napokban intézkedéssorozatot jelent be - ismertette a Lázár János. Kiemelte: támogatni kell a családokat a gyermekvállalásban, és a kormány szerint még vannak olyan segítségek, amelyeket nem biztosítanak például a második, harmadik gyermeket tervező családoknak.

A kabinet szerint nem migrációval, hanem családtámogatással kell megállítani a gyermeklétszám csökkenését - mondta Lázár János.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!