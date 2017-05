"Lázár Jánost eltiltották a további hazugságoktól"

Dobrev Klára ismeretei szerint semmilyen új információt nem tartalmaz az Európai Bizottság jelentése, amelyben a korábbi uniós fejlesztési ciklus ellenőrzése során szabálytalanságokat tárt fel a pályázatok nyomon követését szolgáló informatikai rendszer 2003-ban kezdett kiépítésével kapcsolatban. Az Altus Zrt. vezérigazgatója, aki annak idején az illetékes állami hivatal egyik elnökhelyettese volt, sajtótájékoztatóján azt mondta, korábban kilenc független vizsgálat, audit is kimondta, nem történt törvénytelenség.

Dobrev Klára hozzátette azt is, a szóban forgó 18 milliárd forint, amit a hírek szerint visszakövetelhet az Európai Bizottság, kétharmad részben 2010 után, az Orbán-kormány idején fizették ki a teljesített szerződés értelmében. A Miniszterelnökség feljelentést tett az ügyben.

„Határozottan azzal vádolom Lázár Jánost, hogy szándékosan, politikai indokból, aljas módon veszélyezteti ezt a 18 milliárd forintot. Egyedül neki lenne lehetősége, hogy ebben az ügyben elkezdje azokat a tárgyalásokat, amelyeket más ügyben már másfél évig folytatott, hogy az a 18 milliárd megmenthető legyen.”

Dobrev Klára szerint erre lenne lehetőség, hiszen a korábbi kifogásokra adott és a bizottság által elfogadott érvek és dokumentumok rendelkezésre állnak a Miniszterelnökségen.

„Ez a mostani audit semmilyen olyan új adatot, tényt, információt, szerződést, kifizetést nem tartalmaz, amit a magyar kormány, az Európai Unió hivatalnokai vagy bárki más ne tudott volna az elmúlt tizenvalahány évben. Ezekből a tényekből, adatokból más következtetést von le, ami vitatható, sőt Lázár Jánosnak kötelessége lenne vitatni is.”

Gyurcsány Ferenc DK-elnök, volt miniszterelnök felesége azt mondta, Lázár János politikai okokból, lejáratásból hagy veszni 18 milliárd forintot és beperli a minisztert az állításai miatt. Jelezte, a bíróság szerdán hozott jogerős ítéletet egy másik ügyben, amely az Altus 2013-as, a kormányzat által hosszú időn keresztül támadott uniós szerződésével kapcsolatos.

„Tegnap a bíróság jogerősen megállapította, hogy Lázár János hazudott akkor, amikor az általam vezetett Altus Zrt-ről valótlanságot állítva levelet írt, nyilatkozott az Európai Bizottságnak, annak elnökének, illetve főbiztosainak. Az egyik levélben volt egy mondat: az Altus Zrt. összefüggésbe hozható az olajmaffiával. A bíróság megállapította, hogy ez hazugság, sőt azt is, hogy a Miniszterelnökség pontosan tudta, hogy ez nincs így, mert birtokában voltak azok a dokumentumok, amelyek ezt alátámasztják. Ezért marasztalta el, kötelezte bocsánatkérésre Lázár Jánost, illetve eltiltotta a további hazugságoktól.”

Lázár János: az ítéletet végre kell hajtani

A Miniszterelnökség tudomásul veszi a bíróság ítéletét és mérlegeli, hogy forduljon-e jogorvoslatért a Kúriához - reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter Dobrev Klára sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

„Ha az ítélet jogerős, tudomásul vesszük. Van egy lehetőségünk még a Kúriához fordulni, de ezt is mérlegelni fogjuk. Az ügy lényege, hogy az Európai Bizottság tenderen kívüli eljárásban egy nagy összegű támogatást biztosított az Altus Zrt-nek. Nekünk az volt az álláspontunk, amit én most is fenntartok, hogy ez beavatkozás a magyar pártpolitikai viszonyokba, hiszen a Gyurcsány Ferenc vezette mozgalomnak a pénze föltehetőleg az Altus Zrt-től is származhat, ez torzítja a pártfinanszírozást. A bíróság szerint ez nem felel meg a valóságnak, és én hazugságot követtem el. Hogy a hazugság vádját pont a Gyurcsány család olvassa rám, ennek azért van egy kis bukéja. Hazugság összefüggésben inkább javaslom a saját tevékenységük végiggondolását, mint az enyém kritizálását. Nekem volt egy álláspontom, amit a kormány képviseletében mondtam, természetesen, ha ezt a bíróság másképp gondolja, akkor az ítéletet végre kell hajtani.”