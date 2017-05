Visszaadott kitüntetések: 66+1 ember

Egy magánszemély indított eljárást, hogy megtudja: Bayer Zsolt író, publicista tavalyi Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetése nyomán hányan adták vissza saját, korábban kapott állami kitüntetésüket. A publicista elismerése ugyanis hatalmas felháborodási hullámot váltott ki.

Hosszú felsorolás következik.

Polgár András üzletember, Krausz Tamás történész, Galkó Balázs színész, Takács Imre művészettörténész, Bruszt László szociológus, Erdélyi Ágnes filozófus, Varga Kálmán muzeológus, Heisler András, a Mazsihisz elnöke, Felcsuti Péter bankár, Polónyi István oktatáskutató, Kuti Éva kutató, Dióssy László, Veszprém volt polgármestere, Mosonyi Alíz meseíró, Kertesi Gábor, Köllő János és Varga Júlia közgazdászok, Darvas Ágnes, Fokasz Nikosz, Hegyesi Gábor, Somlai Péter, Székelyi Mária, Lőcsei Jenő, Kende János, Hanti Vilmos, Krausz Péter és Tausz Katalin szociológusok egyaránt jelezték, hogy nem akarnak egy csoportba tartozni Bayerrel.

Lassan egyedül marad Bayer a lovagkeresztjével – hirdette például egy újság szalagcíme.

Az egyre dagadó botrányra Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője akkor így reagált:

"A kitüntetést a munkásság értékes részéért kapja mindenki. Ez bizonyára így volt korábban is minden kitüntetettnél. Most is ez a helyzet: Bayer Zsolt munkásságának az értékei alapján a kitüntetés jó helyen van - én így gondolom."

Most tehát kiderült: szám szerint hatvanhat korábbi kitüntetett nem értett egyet Halász János érvelésével, és adta vissza saját kitüntetését, illetve rajtuk kívül akadt egy olyan is, aki kizárólag az oklevelét és a kitüntetéshez kapott igazolványát juttatta el a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz.

