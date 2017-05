Orbán Viktor: a családokon múlik Magyarország jövője

A kormányfő pénteken a Kossuth rádió 180 című műsorában azt mondta, a Magyarországot érő támadások mögött a migráció áll - "az összes többi lényegtelen" -, létezik ugyanis egy olyan, párthatárokat is átlépő európai érdekközösség, amelynek célja évi több százezer idegen behozatala a kontinensre. Ennek a gondolatnak az "atyamestere", részben finanszírozója, szervezője Soros György - tette hozzá. Az EP úgy döntött, egy "Soros-jelentést" készít Magyarországról, ilyenre már volt példa, a Tavares-jelentés, amely "szégyenteljes kudarcot vallott" - mondta.

A mostani határozatot elolvasva az ember nem tudja, sírjon vagy nevessen - fogalmazott, példaként megemlítve a dokumentumnak a röszkei szír zavargóról szóló részét, amely szerint ezt az embert "tíz év börtönbüntetésre ítélték pusztán azért, mert a feszültségek oldására megafont használt, és három tárgyat hajított a határőrökre". Valójában arról a szír emberről van szó, aki "át akarta törni a kerítést a röszkei zavargásoknál, megafonnal lázította az embereket, és megtámadta a rendőröket" - mondta a miniszterelnök, úgy értékelve mindezt: a "Soros-féle csapatok" Brüsszelben rendkívül elszántak, az abszurditástól sem riadnak vissza.

Orbán Viktort megkérdezték Manfred Weber európai néppárti frakcióvezető szavairól, miszerint a labda a magyar miniszterelnök térfelén pattog, ha megfelelően reagál, csapatjátékos, ha nem, annak következményei lesznek. A kormányfő ezt úgy kommentálta: Kínában ilyet sosem mondanak, ez jól mutatja, hogy eltorzult az európai politika.

Lehangolónak nevezte ezt az attitűdöt, azt, hogy a nemzetállamok nem kapják meg a tiszteletet az európai intézményekben dolgozóktól, azt, hogy Brüsszelben bárki - pártállástól függetlenül - megmondja egy tagállamnak, hogyan kell viselkednie. "Európa lényege nem Brüsszelben van, hanem a tagállamokban. Európa nem Brüsszel, Európa az Varsó, Budapest, Párizs, Berlin, Róma" - fogalmazott.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

ki kell tartani a magyar nemzeti érdekek mellett.

"mi akarjuk megmondani, kikkel éljünk együtt és kikkel nem". A brüsszeli támadások nem térítik el a kormányt a céljaitól, Magyarország ezután is a saját útját fogja járni - jelentette ki, közölve: az energiaárak és az adók megállapításának jogát sem adja át a kabinet Brüsszelnek.

Kiemelte: az is egy európai álláspont, hogy ne változtassuk meg a létező hatáskör- és jogmegosztást, amit "közösen építettünk ki".

Orbán Viktor azt mondta: Magyarország részt vesz a vitarendezési eljárásban, és "elmegyünk a falig", ha kell, a bírósági eljárás végéig. Arra a felvetésre, hogy mi következik, ha a bíróság szerint törvényt kell módosítania Magyarországnak, a kormányfő úgy reagált: ebben az esetben azt végre kell hajtani, de hogy "a végrehajtás pontosan mit takar (...), az majd egy következő küzdelem lesz".

A jövő évi választáson meg kell védeni a béremelésekre és az alacsony adókra épülő gazdaságpolitikát, és ha ez sikerül, 2020 körül a magyar gazdasági növekedés elérheti az 5 százalék fölötti tartományt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.

Úgy fogalmazott: ez a 2010-ben elhatározott gazdasági terv utolsó szakasza a pénzügyi stabilizálás, az 1-3, majd a 3-5 százalék közötti gazdasági növekedés - amely idén és jövőre "biztosan meglesz" - elérése után.

Az adócsökkentések politikáját is folytatni kell, a jövő évi költségvetés erre épül - jelentette ki, megemlítve az áfacsökkentéseket, az Európában kiemelkedően alacsony társasági nyereségadót, valamint azt, hogy a személyi jövedelemadónál "sem adtuk fel a terveinket".

"Ennek a gazdaságpolitikának a szülőatyja Matolcsy György, a végrehajtását pedig Varga Mihály vezényli", de a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát is dicséret illeti - tette hozzá.

A kormányfő beszélt a kabinet demográfiai célkitűzéseiről is, amelynek lényege, hogy 2030-ra a magyar nemzet olyan közösség legyen, amely képes magát reprodukálni. Ehhez magukat biztonságban érző családokra van szükség, amihez "kellenek férfiak és nők, ezért is mi ilyen régi vágású politikát folytatunk, hogy a család nekünk férfit és nőt jelent" - fogalmazott. Emellett sok kormányzati intézkedést kell meghozni - mondta -, egyebek mellett családtámogatási és otthonteremtési lépéseket, a munkavállalást könnyíteni kell, és az oktatási rendszert is át kell alakítani.

A néhány nappal ezelőtti kínai látogatását értékelve Orbán Viktor kifejtette: a következő néhány évtizedben Kína világgazdasági szerepe jelentősen meg fog nőni. A pekingi tanácskozásra a következő két-három évtized világgazdasági növekedésében potenciálisan szerepet játszó országokat hívták meg, amelyek között Magyarország is ott van, ami "remek hír" - hangsúlyozta, hozzátéve: a magyaroknak azért könnyebb ma a helyzetük, mint korábban, mert az ország pénzügyei rendben vannak.

A legfontosabbnak azt nevezte, hogy a magyar áruk korlátozás nélkül juthassanak el a kínai piacra. Ebben szerinte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és tárcája "fantasztikus munkát végzett", Magyarország ugyanis előkelő helyen van a kínai exportengedélyeket tekintve. "Nekünk, magyaroknak az a legfontosabb, hogy ne csak Nyugatra, hanem Keletre is el tudjuk adni az áruinkat. Mi akkor vagyunk biztonságban, ha túlkereslet van a magyar mezőgazdasági termékekre" - emelte ki.

A Magyarországon lévő nagy kínai "zászlóshajókra" példaként említette a Bank of China regionális központját, a Huawei áruelosztó központját és Kína regionális turisztikai hivatalát.

Arra a kérdésre, hogy a kínai vagy a brüsszeli tárgyalásain derűsebb-e a hangulat, a miniszterelnök úgy reagált: a kínaiak derűsebbek, mert míg ott a filozófiai gondolkodás középpontjában a harmóniára törekvés áll, addig a nyugati politikában a szabadságra törekvés, utóbbi pedig "mindig konfliktus", hiszen az európai politika folyamatosan "a szabadságot veszélyeztető jelenségekkel szembeni alarmírozott állapotban van". Összegzése szerint hangulatilag könnyebb Kínában, de intellektuálisan nehezebb, a kínainak ugyanis "mértani pontossággal ismerik a saját érdekeiket", amelyekből egy jottányit sem engednek.

A kormányfő beszélt a kabinet demográfiai célkitűzéseiről is, amelynek lényege, hogy 2030-ra a magyar nemzet egy olyan közösség legyen, amely képes magát reprodukálni. Ehhez sok eszközre van szükség - mondta -, egyebek mellett családtámogatásra, a munkavállalás könnyítésére és az oktatási rendszer átalakítására. A kormányfő szólt arról is, hogy hamarosan újabb családtámogatási intézkedéssorozattal ösztönzik a gyermekvállalási kedvet, mert 2030-ra jelentősen növekednie kell a gyermekszületéseknek.

Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában hangsúlyozta: nem az adókkal beszedett pénz mennyiségét kell növelni, erről szól a 2018-as költségvetés is. Hozzátette:

a létfenntartáshoz szükséges cikkeknél jelentős áfacsökkentés várható.

