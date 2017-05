Csökkentsék az internet áfáját! - javasolja a Fidelitas

A Fidelitas azt kéri a kormánytól, hogy tegyen meg mindent az internet áfájának 5 százalékra csökkentése érdekében annak ellenére is, hogy az Európai Bizottság ezt nem támogatja - mondta Böröcz László elnök a szervezet szombati tisztújító kongresszusán, Székesfehérváron.

Az eseményen Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a kérésre reagálva kijelentette: ha a kormány mások támogatását is bírja, bele fog vágni a döntésbe.

Kifejtette: a kormány 2018. január 1-jétől 5 százalékra tervezi csökkenteni az internet-szolgáltatás áfáját, az Európai Bizottság azonban mereven ellenzi ezt. "Az áfabevételekből a bizottság is részesül, gondolom, ezért nem támogatja" - jegyezte meg.

A kérdés beletartozik abba a körbe, amiért elindították a nemzeti konzultációt, azaz a migráció terén, az energiapolitikában és adóügyekben "akarunk-e több hatalmat adni Brüsszelnek" - fogalmazott.

A miniszter arra biztatta a kongresszus résztvevőit, hogy bátran álljanak ki az ügy mellett; mint mondta, a Fidelitas nyilatkozata időben érkezik, a kormány szerdai ülésén, a parlament június közepén tárgyal a kérdésről.

Rogán Antal beszélt arról is, hogy az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozata jól mutatja, hogy Európán belül egy "torzult valóság" él.

"Európa egyik legnagyobb problémája egy régi, megcsontosodott, egy idősebb korosztály által képviselt ortodox liberális szemlélet, amely nem tűr meg mást maga mellett. Szükség van liberálisokra, de csak akkor, ha elfogadják azt, hogy vannak szocialisták és konzervatívok is" - jelentette ki.

A kizárólagosságra való törekvést nem fogadhatjuk el - folytatta -, mert a szabadság legnagyobb akadálya. A liberalizmus kizárólagosságra törekszik, "a szabadságunkat akarja elvenni", ezért "érdemes minden fiatalnak harcolni a régi liberálisokkal és az új SZDSZ-szel szemben is" - szögezte le Rogán Antal.

Azt mondta, most új álarccal új SZDSZ törekszik a parlamentbe, hasonló stílussal, nyílt fenyegetőzéssel, amit semmilyen körülmények között nem szabad elfogadni.

A politikus hozzátette, az internet a szabadság megtestesülése is, de ma már a liberálisok az internetet, a Facebookot is cenzúrázni akarják. Arra kérte a jelenlévőket, hogy ne fogadjanak el egy olyan világot, ahol nem lehet másik véleményt is elmondani, a migránst migránsnak nevezni, vagy a családot egy férfi egy nő és gyermekek közösségének tekinteni.

Azt szeretnénk, hogy minden fiatal maga választhassa meg azt az értékrendet, amely alapján élni szeretne. Ez lehet a Fidelitas szabadságharca - mondta Rogán Antal.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője köszöntőjében arra hívta fel a figyelmét, hogy a Fidesz és szövetségesei - köztük a Fidelitas - az összes választói rétegben és korcsoportban, így a fiatalok között is a legnagyobb támogatottsággal bírnak. A kormányváltó hangulat elsősorban a virtuális valóságban létezik, de ha kikapcsoljuk a számítógépet, megszűnik - jegyezte meg.

Csapdának nevezte azt, ha a Fidelitas tagjait "be akarják csalni" egy olyan mezőbe, ahol a 18-25 éves fiatalokat kell megszólítani. "Abban nem lesztek jók, de az nem a mi mezőnk, a mi mezőnk az, hogy fiatalok vagytok, és mindenkihez tudtok szólni" - fogalmazott.

Hangsúlyozta: a Fidesz országos, nagy párt, nem fordulhat elő, hogy fontos társadalmi csoportoknak semmilyen üzenete ne legyen, és a Fidelitastól is joggal várja el az ország, hogy legyen érvényes mondanivalója az idősek számára. "Magyarországon csak akkor van siker, ha a többé-kevésbé a kettes portástól a miniszterelnökig szót mindenki ért a másikkal" - mondta.

Böröcz László, a szervezet egyetlen elnökjelöltje többek között arról beszélt, hogy a Fidelitas elmúlt két éve az építkezés jegyében telt, több mint negyven csoport alakult, és ezernél több új tag lépett be.

Meg kell tudnunk fogalmazni, mit gondolunk az átalakuló világról - mondta. A Fidelitas előkészítés alatt álló vitairata feltérképezi a magyar fiatalokban megfogalmazódó kérdéseket, elvárásokat és célokat, amelyekre a politikának választ kell adni ahhoz, hogy Magyarország a 21. század nyertese lehessen - tette hozzá.

A Vörösmarty Mihály Színházban zajló kongresszus résztvevőit Orbán Viktor miniszterelnök levélben, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Törő Gábor, a Fejér megyei 5. választókerületének országgyűlési képviselője és Cser-Palkovics András (Fidesz-KDNP), Székesfehérvár polgármestere a helyszínen köszöntötte.

A 14., tisztújító kongresszus zárt üléssel folytatódik, amelyen elnököt és alelnököket választanak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!