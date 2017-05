Elkezdődött a kormányellenes tüntetés, a Kossuth térre vonulnak a tiltakozók

A Nem maradunk csendben és az Oktatási Szabadságot Facebook-csoport "Nem adjuk a jövőnk, itt maradunk!" címmel szenvedtek kormányellenes tüntetést. A résztvevők a fővárosi Műegyetem rakparton gyülekeztek, innen indult a menet kevéssel hat óra után a Gellért téren és a Szabadság hídon át a Kossuth térre, ahol két rövid koncertet tartanak, majd további beszédek lesznek fél kilencig.

A tüntetők a rendezvény felhívása szerint egyebek mellett a lex CEU, a civilek elleni törvény, az EU-ellenes kampány, a szabad média maradéka elleni háború és a reklámadó ellen tiltakoznak.

A tüntetés első felszólalója a Romaversitas Alapítvány igazgatója, Dinók Henriett volt, aki az MTI szerint azt mondta: a roma diákoknak, hallgatóknak oktatási segítséget nyújtó szervezetüket magyarellenesnek bélyegzi a jelenlegi hatalom, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy az európai uniós források ne jussanak el hozzájuk. Azt hangoztatta: nem Brüsszelt, hanem a "rajtunk élősködő magyar oligarchákat" kell megállítani.

Utána Lukácsi Katalin következett, aki áprilisban lépett ki a KDNP-ből, és nagy tapsot is kapott. Lukácsi arról beszélt, hogy ma már a kormány Ferenc pápával és a katolikus egyházzal is szembefordulva inkább a gyűlöletpropagandát helyezi előtérbe - tudósított az Index. Az MTI szerint azt is elmondta, hogy a KDNP-ből való kilépésében a menekültügy kormány általi kezelése, a Népszabadság "beszántása" és a CEU elleni törvény is szerepet játszott.

Protests for #CEU and NGOs ongoing in Hungary, latest demo in Budapest reaches parliament square pic.twitter.com/ApaUGilOFt — Peter Murphy (@MurphyPeterN) May 21, 2017

A rendezvény kezdete előtt egy kicsivel a Fidesz közölte: "A Soros-hálózat minden eszközzel megpróbál nyomást gyakorolni a magyar bevándorláspolitikára. Brüsszelből Soros-jelentéssel, kötelezettségszegési eljárással, büntetéssel fenyegetnek, itthon tüntetéseket szerveznek a Soros által pénzelt szervezetek. Látjuk, hogy egyre nagyobb a nyomás hazánkra, de a kormánypárt és a kormány nem kíván változtatni a bevándorláspolitikáján" - írták közleményükben.

A tüntetés több kerületet érint, számos utcát lezárnak és BKV-járatok menetrendje is módosul.

