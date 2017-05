Nem igazán érzik a védőnők a megemelt finanszírozást

Rétvári Bence elmondta, hogy a védőnői szolgálatok finanszírozásában 2012-ben első körben 14 százalékos díjemelést hajtottak végre, ezt követte 2013-ban egy újabb 13 ezer forintos, majd 2014-ben egy 28 400 forint emelés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumnak parlamenti államtitkára kiemelte, novembertől a havi finanszírozási díj minden területi védőnői szolgálatnál további 33 ezer forinttal bővül.

„2010-ben 17,7 milliárd forintot fordított a védőnőkre a költségvetés, most ez 25 milliárd forint, tehát 40 százalékkal többet költünk most, mint hét évvel ezelőtt. Ez az emelés több év alatt valósult meg. Az a védőnő, aki 2010-ben 257 ezer forintot keresett, 2017 novemberétől 385 ezer forintot fog kap. Az az iskolai védőnőszolgálat, amelyik 240 ezer forinttal működött, most 394 ezer forinttal fog.”

Rétvári Bence emlékeztetett arra is, hogy 2016-ban jogszabály-módosítással kötelezték a védőnői szolgálatokat arra, hogy a többletfinanszírozást 100 százalékban béremelésre fordítsák.

Magyar Védőnők Országos Egyesületének elnöke az InfoRádiónak úgy fogalmazott: bár 2012 óta valóban jelentősen nőtt a védőnői szolgálatok finanszírozása, ezt az összeget a jogszabály-módosítás előtt

csak részben fordították a fizetések emelésére.

„A védőnői szolgálatok finanszírozása nemcsak a védőnő bérét tartalmazza, hanem a szolgálatra fordított összes költséget is„ - mondta Csordás Ágnes

Csordás Ágnes szerint a megoldás az lenne, ha a védőnők juttatásait nem a közalkalmazotti, hanem a szakdolgozói bértábla alapján fizetnék ki.

„Ez azért okoz problémát, mert a közalkalmazotti bértábla jelenleg a kezdő és a húsz éven pályán lévő védőnőknek is a garantált bérminimumon – 164 ezer forint – van és erre kapunk bizonyos százalékot az ellátottak száma szerint bérkiegészítésként, ami nem teljesen fedi le a munka intenzitását és nehézségét. Ez alapbéresített bértábla szerinti fizetést szeretnénk a védőnőknek.”

A statisztikák szerint ma Magyarországon 5 ezer védőnő dolgozik. Közülük ezren alapfeladataik mellett részt vesznek a népegészségügyi szűrőprogramokban is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom