Ötsebességes Európát vizionál Matolcsy - lapszemle

A Magyar Idők arról számol be, hogy visszaérkeztek szombaton Magyarországra az Oroszországban a nagyjavításon átesett Mi–17-es szállítóhelikopterek. Idén és jövőre a honvédség további szállító- és harci helikopterei újulhatnak meg. További amerikai gépekkel is korszerűsítheti a flottát, és szó van újabb mentőhelikopterek lízingeléséről is.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy bár a társadalombiztosításnak is kevesebbe kerülne, és a betegnek is jobb volna az itthoni gyógykezelés, egy baleset után gyakran akkor is külföldi kórházban marad a sérült, ha indokolt lenne a hazaszállítás. Ennek az az oka, hogy a hazai egészségbiztosítónak nincsenek azonnal frissülő adatai és akár fél 18 hónap is eltelik, mire a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő megkapja a betegadatokat.

A Népszava azt írja, hogy a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet hiába támogatja, a balatoni vendéglátósok ellenzik a kötelező szervizdíj bevezetésének tervét. Szállodatulajdonosok szerint ez egyszeri kötelező áremelés lenne, ezért szerintük a további áfacsökkentés lehet a megoldás.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy egy MSZP-s ferencvárosi önkormányzati képviselő javaslatára akár be is zárhatják a Budapest Park nevű szabadtéri zenés szórakozóhelyet, amelynek helyén ősztől tavaszig P+R-parkolót működtetnének. Egyes információk szerint a szórakozóhely most nincs használatban, és konténerraktárnak használják.

A Magyar Idők úgy tudja, hogy nagyjából kétezer új autóbuszt kíván vásárolni a következő két és fél évben a Volán-társaságok számára a nemzetgazdasági minisztérium, elsősorban hazai gyártóktól. A lap emlékeztet arra, hogy a márciusban fogadták el a Volán Buszpark Kft. – hároméves terves - 1849 új autóbusz vásárlását – előirányozó tervét.

A Világgazdaság arról számol be, hogy heti mintegy 320-330 millió forint bevételt hoz a Szerencsejáték Zrt.-nek az EuroJackpot; a játék a 2015-ös 15,64 milliárd után tavaly már 16,98 milliárd forintos forgalmat generált a cégnél. A nemzetközi játék 2012 márciusában indult, jelenleg 17 országban van jelen, Magyarországon 2014 októbere óta.

A Portfolio arról számol be, hogy a jegybank elnöke egy három-, négy-, sőt ötsebességes Európa szükségességét vázolta fel hétvégén egy rendezvényen. Matolcsy György azt mondta, hogy kelet és nyugat új harmóniája születhet meg az elkövetkező időkben, az európai egyesült államok álmának véget érte után minden e felé halad, Magyarországnak pedig új lehetősége nyílik abban, hogy Európa és Ázsia között itt épüljenek hidak.

A Pénzcentrum a tehetős magyarok luxushobbijainak költségeiről végzett számításokat. Megállapította: a legdrágább szabadidős szórakozás ma Magyarországon a kisgépes repülés. Csak a hobbipilóta jogosítvány megszerzése nagyjából 1 millió 800 ezer forint, egy középkategóriás kisrepülő pedig 25-30 millió forint.

A Napi.hu arról számol be, hogy extrém sportok világkupa futamát rendezik meg állami támogatás segítségével augusztusban Budapesten. A cikk szerint az extrémsport egyre népszerűbb itthon és külföldön a fiatalok körében. Hogy milyen sportágról van azó, kiderül 9 óra után az InfoRádió Üzleti Reggeli című műsorából.

A Magyar Idők azt írja, hogy erőteljes mozgolódás várható az elkövetkező hónapokban a hazai cégvilágban. Az adatokból ítélve többezer korlátolt felelősségű társaságra kerülhet lakat végelszámolást követően, de megtörténhet az is, hogy egy-egy cég betéti társasággá alakul, vagy kényszertörléssel beszüntetheti tevékenységét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!