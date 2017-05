A gyes is beleszámítana a pedagógusi előmenetelbe - lapszemle

A Magyar Idők arról ír, hogy az őszre kiírt másodfokú tárgyalásra akár megismerhetővé is válhat az úgynevezett kémper lényege. A Magyar Nemzet cikke szerint 10 év gyakorlat után beleszámítaná a gyest és a gyedet is a pedagógusi előmenetelbe a Nemzeti Pedagógus Kar, emellett pedig az intézményvezetői életpályamodell bevezetését is javasolni fogják.