Azonosították a brit hatóságok a manchesteri öngyilkos merénylet elkövetőjét - a nap hírei

A manchesteri rendőrség tájékoztatása szerint egy 22 éves, Salman Abedi nevű férfi lehetett az előző éjjel végrehajtott öngyilkos merénylet elkövetője. A BBC úgy tudja, hogy robbantó valószínűleg líbiai származású, de Manchesterben született, és ott is élt. A biztonsági szolgálatok szerint egyetlen merénylőről van szó, de még vizsgálják, hogy az tagja volt-e valamely csoportnak. A merénylet elkövetését az Iszlám Állam vállalta magára. Az angol nagyvárosban 22-en meghaltak, 59-en megsebesültek, amikor tegnap késő este egy koncert végén a férfi felrobbantotta magát a Manchester Arena bejáratánál. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: továbbra sem tudni magyar érintettről.

Utakat öntött el a lezúduló eső, fákat csavart ki és ágakat tört le a vihar a fővárosban. A nagy mennyiségű esővíz Budapest számos pontján gondokat okozott, leginkább a 13. és a 14. kerületben. A Béke téren térdig ért a víz. A 6. kerületben, a Podmaniczky és a Dózsa György út kereszteződésénél, a Vágány utcai vasúti felüljárónál 8 személyautó és egy trolibusz akadt el az összegyűlt csapadékvíz miatt. A 2. kerületi Lövőház, illetve a Zöldlomb utcát is elöntötte a víz. Beömlött az eső a Nyugati téri bevásárlóközpontba is. Lelassult a közlekedés is a fővárosban, több busz és villamos nem járt. Nem járnak a vonatok Rákospalota-Újpest és Fót között, mert zárlatos lett a felsővezeték. Jelentős, akár 2 órás késések is lehetnek, az éjszakai órákban vonatok maradhatnak ki. Szentendrén több elárasztott épületből is embereket kellett kimenteniük a tűzoltóknak.

Az Egyesült Államok közleményben sürgeti a magyar kormányt, hogy függessze fel a felsőoktatási törvény módosításának végrehajtását. A washingtoni külügyi tárca szerint a jogszabály diszkriminatív, és aránytalanul súlyos feltételeket szab az Egyesült Államokban akkreditált intézményeknek, illetve a tudományos élet szabadságát és függetlenségét veszélyezteti. A közlemény szerint a washingtoni kormánynak nincs hatásköre és szándéka részt venni a CEU vagy más egyetem működéséről szóló tárgyalásokban. A magyar kormány válaszában közölte: a kabinet a megállapodásban érdekelt, sajnálatos, hogy ehhez az amerikai szövetségi kormányzattól nem érkezik támogatás.

Magyarország modern kori történetének legnagyobb tudományos beruházásának nevezte a szegedi lézerközpontot a miniszterelnök. Orbán Viktor az épületkomplexum átadásakor hangsúlyozta: a beruházás nem olyan, amellyel az ország felzárkózhat Európához, hanem olyan, amellyel Európa felzárkózik a világhoz. Hozzátette: Magyarország akkor lehet a jövő nyertese, ha tudományos kutatóközpontok egész hálózatát hozza létre, így nem csak termelési, hanem kutatás-fejlesztési központtá is válhat.

Továbbra is bizonytalan a Magyar Honvédség iraki missziójának folytatásához szükséges ellenzéki támogatás - közölte az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának zárt ülése után a testület fideszes elnöke. Kósa Lajos azt mondta: a Jobbik nem szavazza meg a javaslatot, de más pártok képviselőivel elérhető a kétharmados többség. A javaslatról a tervek szerint június 13-án szavaz az Országgyűlés. A Magyar Honvédség iraki missziója eddig 6,5 milliárd forintba került éves szinten, a bővítés még 3,2 milliárd forintot igényel.

A Kúria elnöke szerint eredményes lehet az új közigazgatási rendtartás. Darák Péter egy Visegrádon tartott szakmai konferencián azt mondta, azért is kell különös gondossággal beszélni az új szabályozásról, mert még nem lépett hatályba, ezért nem állnak rendelkezésre a jogalkalmazói gyakorlat tapasztalatai, amelyek mérhetővé teszik a kodifikáció sikerét. Az Országgyűlés tavaly decemberben fogadta el az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt, amely jelentős változásokat eredményez a jogalkalmazásban. A Kúria elnöke példaként említette a jogorvoslati rendszer átalakítását, illetve azt, hogy a jogalkotó szándéka a közigazgatási eljárás fokozatainak csökkentése.

Nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A kamatfolyosó sem változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Londoni pénzügyi elemzők egybehangzó véleménye szerint a belátható előrejelzési távlatban nem változik a jegybank kamatpolitikája. A monetáris tanács tavaly májusban csökkentette a jegybanki alapkamatot 0,9 százalékra.

Rákbetegségben meghalt Roger Moore angol színész, producer. 89 éves volt. Zárt körű temetése Monacóban lesz. A világhírt 1963-ban Simon Templar szerepe hozta meg számára: az Angyal című tévésorozat több mint száz részét csaknem száz országban vetítették. A 007-es ügynök szerepét Sean Connerytől vette át, 1973 és 1985 között hét James Bond-film készült vele. Debütálásakor 45 évesen és búcsúzásakor 57 évesen is ő volt a legidősebb Bond. 1999-ben lovaggá ütötte az angol királynő, 2001 óta az UNICEF nagykövete volt.

