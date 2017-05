Veronai buszbaleset: méltatlanul bánnak a családtagokkal

Az Index írt arról, hogy a veronai buszbaleset áldozatainak családtagjai nem kapnak érdemi információt az olasz rendőrségi eljárásról, a nyomozás fejleményeiről. A lapnak az egyik édesanya azt mondta, hogy a Szinyei Merse Pál Gimnáziumba járó nyolc áldozat szülei fel vannak háborodva, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium gyakorlatilag semmilyen tájékoztatást nem ad nekik a baleset óta, a Klebelsberg Központ pedig próbálja távolítani magától a tragédiát. Arról beszélt, szerette volna megismerni kislánya boncolási jegyzőkönyvét, de még betekintésre sem volt lehetősége.

Az InfoRádiónak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy sajtótájékoztatón azt mondta, folyamatosan sürgetik az olasz hatóságokat, hogy adják ki a családoknak a hivatalos papírokat.

„A nyomozás Olaszországban zajlik, az olasz ügyészség és rendőri szervek folytatják. Mi folyamatosan sürgetjük őket, hogy a szükséges dokumentációt az áldozatok családjainak adják át.”

A 24.hu is arról számol be, méltatlanul magukra vannak hagyva a szülők, ráadásul a buszt biztosító cég olyan összeget utalt számukra, amelyet egyikük sem fogadott el. Az egyik áldozat édesanyja a lapnak azt mondta, ennél is jobban fáj azonban, hogy nem tájékoztatják őket a gyerekeik halálának körülményeiről, a nyomozás fejleményekről. "A külügy nem tartja a kapcsolatot a családokkal, még azt sem árulják el, miért nem zárult le a nyomozás."

A külügyminisztérium a 24. hu kérdésére azt válaszolta, az olasz nyomozó hatóság nem kommunikál a magyar főkonzulátussal.

Az olaszországi Verona közelében január 20-án éjjel szenvedett balesetet egy autóbusz, amelyen többségében fiatalok, többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, valamint volt diákok, tanárok, szülők is utaztak. A szerencsétlenségben tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek.

