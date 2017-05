Alig csökkent a szociális várólistán szereplők száma - lapszemle

Korlátoznák a szórakozóhelyek nyitva tartását több kerületben is. Hitelt lehet felvenni a műtéti várólisták kikerülésére.

Alig csökkent a szociális várólistán szereplők száma – írja a Magyar Nemzet. A tavaly szeptember 1-jén a szociális várólistán szereplő 27 824 rászoruló közül az idén áprilisig mindössze 7968, vagyis nyolc hónap alatt az összes érintett alig több mint negyede jutott el odáig, hogy a szociális ellátórendszertől segítséget kapjon. Az érintettek háromnegyede valamilyen idős ellátásra vár, 68,1 százalékuk bentlakásos idős otthonba szeretne bekerülni.

A Világgazdaságban arról lehet olvasni, hogy rekordbevételt, 3,3 milliárd forintot hozott tavaly a Groupama Aréna az üzemeltető Lagardere Sport Hungary Kft.-nek. A cég a lapot arról tájékoztatta, hogy adózás utáni eredménye 37 millió forint volt 2016-ban. A Lagardere csoport magyarországi leányvállalata 2014-ben 1,12, 2015-ben 2,96 milliárd forint árbevételt ért el.

A Magyar Idők arról ír, hogy az iskolai orvosi igazolásokra vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezi a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete. A szervezet szerint az orvosok és a családok életét is megkönnyítené, ha akár 15 nap távollétet is igazolhatna a szülő.

A Pénzcentrum arról közöl cikket, hogy lehet megúszni a várólistákat. A portál hangsúlyozta, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy a műtéti várólisták hosszúak, egyes műtétekre sokszor több mint egy évet kell várni. A privát intézményekben igen borsos ára van a beavatkozásoknak, egy teljes stabilizáló gerincműtét akár 1,55 millió forintba is kerülhet. Az összeállításból az is kiderül, hogy hol és milyen feltételekkel érdemes hitelt felvenni ahhoz, hogy kifizessék a beavatkozásokat.

A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy a vezető állami pozíciók ötödét sem töltik be nők a minisztériumokban. A lap szerint nem jelent újdonságot, hogy a jelenlegi – Süli János, a Paks II. kivitelezéséért felelős tárca nélküli miniszter érkezésével immár 3 fősre bővült – kormánynak egyetlen női tagja sincsen. Ugyancsak alacsony a nők száma az államtitkárok, a helyettes államtitkárok, a miniszteri biztosok és a kormánybiztosok között.

A Magyar Időkben interjút olvashatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójával. Fodor Péter kiemelte, hogy az intézmény nagyarányú fejlesztésekre készül, Terézvárosban új könyvtárat épít és olyan szakmai programot indít, amelyben összegyűjti az ország sikeres könyvtárainak módszereit.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy Budapest több belvárosi kerületében is új rendeletekkel szabályoznák a szórakozóhelyek nyitvatartását. A kerületi vezetőknek az az álláspontja, hogy szükséges a változtatás, mert a lakóknak joguk van a nyugodt pihenéshez, amit a vállalkozásoknak is tiszteletben kell tartaniuk. A lap szerint látszólag enyhülne a jelenlegi szabályozás, de szubjektív szempontok alapján dönthetnek a vállalkozásokról.

Kulcsszerepet tölt be az élelmiszer-kiskereskedelemben érintett áruházláncok forgalmában a szomjoltó italok értékesítése - írta a Világgazdaság. A Nielsen piackutató adatai szerint az ásványvíz bolti eladása tavaly március és idén február között ugyan öt százalékkal csökkent, de még így is 62 milliárd forintot tesz ki, a szénsavas üdítőitaloké stagnált a vizsgált időszakban, továbbra is 566 milliárd forint körül mozog.

A Pénzcentrumon arról lehet olvasni, hogy 10 hetes tesztet indítanak három brit Tescóban, erre az időszakra teljesen kivonják a forgalomból az olcsóbb, egyszer használatos bevásárlózacskókat. Aki táska nélkül megy vásárolni, csak a drágább, tartósabb darabok közül választhat majd. Ha a teszt beváltja a hozzá fűzött reményeket, elképzelhető, hogy a lánc magyar egységeiben is bevezetik.

