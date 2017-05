Orbán: nő a családi adókedvezmény mértéke - a nap hírei

Tovább nő a családi adókedvezmény mértéke - jelentette be a kormányfő. Orbán Viktor a Családok budapesti világtalálkozóján elmondta: 2018 a családok éve lesz, az új kedvezmények középpontjában a kétgyermekes családok állnak majd. Hozzátette: a kormány döntése alapján a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból, azt az állam átvállalja. A miniszterelnök közölte: a külföldön tartózkodó vagy ott élő magyarok előtt is megnyílik a családtámogatási rendszer, jövőre már ők is kaphatnak a gyermek születése után anyasági támogatást, és az egész Kárpát-medencében jegyezhetnek babakötvényt is.

Keveslik a miniszterelnök által bejelentett családtámogatási intézkedéseket az ellenzéki pártok. Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő hiányolta az intézkedések fedezetét, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a bölcsődei férőhelyek bővítését már korábban bejelentette a kormány, mégsem történt semmi. Jakab Péter, a Jobbik szóvivője azzal egyetért, hogy demográfiai fordulat szükséges, de ehhez bérlakás program elindítását és a fizetések emelését javasolta. Szél Bernadett, az LMP társelnöke úgy reagált, hogy a mostani családpolitika csak egy szűk rétegre van szabva, ezért szintén szociális alapú lakhatási programot és tisztességes kereseteket tart szükségesnek.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint százmilliárd forint lehet a gyermekvállalást ösztönző akcióterv jövő évi költsége. Lázár János a kormányinfón azt mondta: az intézkedések egy része, a diákhitel csökkentése, illetve a jelzálog-jóváírás 2018-tól lesz érvényes. Szólt arról is, hogy elfogadta Magyarország haderő-fejlesztési tervét a nemzetbiztonsági kabinet. Arról is beszélt, hogy nincs akadálya annak, hogy New York állam kormányzójával tárgyaljanak, de kapcsolatban állnak az Egyesült Államok kormányával is.

Megfelelő ütemben halad a Liget Budapest projekt, a teljes beruházás 2020-ra érhet véget - erősítette meg Baán László miniszteri biztos. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: a kormány döntése szerint már nem lesz érdemi változás a fejlesztési struktúrában, a jövő évi költségvetésben 30 milliárd forint használható fel a beruházásokra. A Liget Budapest projekt miniszteri biztosa arról is beszélt: hónapokon belül dönt a kormány a Közlekedési Múzeum új főépületének helyszínéről. Az év végén befejeződik a Szépművészeti Múzeum épületének felújítása, ahol 2018 októberétől lehet új állandó kiállítás.

Magyarországon is kiemelt lesz egy-egy rendezvény biztosítása, de a manchesteri terrorcselekmény után nem kell emelni a terrorkészültségi szintet - mondta a belügyminiszter. Pintér Sándor az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában példaként emelte ki a budapesti vizes világbajnokságot, a magyarországi Formula-1-es futamot és a nyári Sziget fesztivált. Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke azt kérte, hogy a tárca a kiemelt biztonsági kockázatú rendezvényekre készítsen tájékoztatási tervet.

Érvényben marad Nagy-Britanniában a legmagasabb, kritikus fokozatú terrorellenes készültség - közölte a miniszterelnök. Theresa May elmondta: a hétfői, 22 halálos áldozatot követelő manchesteri merénylet ügyében jelenleg nyolc ember van őrizetben. A brit állami egészségügyi szolgálat legutóbbi közlése szerint 75-en továbbra is kórházban vannak, közülük 23-nak kritikus az állapota. Közben leállította a manchesteri rendőrség a merénylet vizsgálata során összegyűjtött bizalmas információk megosztását az amerikai biztonsági szolgálatokkal, miután az elmúlt napokban kiszivárogtak értesülések az amerikai sajtóhoz.

Minden NATO-tagországnak eleget kell tennie a védelmi kiadásokra vonatkozó kötelezettségeinek - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO-tagállamok brüsszeli csúcstalálkozóján. Jens Stoltenberg, az észak-atlanti szövetség főtitkára közölte: a szervezet csatlakozik az Iszlám Állam ellen harcoló, Egyesült Államok vezette nemzetközi koalícióhoz. Orbán Viktor kormányfő a balkáni bővítés fontosságára hívta fel a figyelmet és megerősítette, hogy Magyarország 2024-re a GDP 2 százalékára emeli a védelmi kiadásokat.

Meghosszabbította 9 hónappal a kitermelés-csökkentési megállapodást a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete. A nem OPEC-tag olajexportőr országok, élükön Oroszországgal, valószínűleg szintén vállalják a kitermelés további visszafogását. Az OPEC 13 tagállama és a kartellen kívüli 11 nagy olajkitermelő ország tavaly decemberben egyezett meg arról, hogy fél éven keresztül az októberi szinthez képest január 1-jétől együttesen napi 1,8 millió hordóval fogják vissza a kitermelést.

Elindult a Mount Everest csúcsára Klein Dávid a 7.200 méteren lévő táborból. Ha sikerül felérnie a 8.848 méteres magasra, akkor ő lehet az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack használata nélkül ér fel a világ legmagasabb pontjára. Klein Dávid várhatóan pénteken napközben ér fel a csúcsra. Társa, Suhajda Szilárd rosszulléte miatt szerdán visszafordult, jelenleg az alaptáborban van.

