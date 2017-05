Orbán Viktor újabb könnyítést jelentett be a családoknak

A kormány tovább emeli a családi adókedvezmény mértékét, ennek "középpontjába a kétgyermekes családokat állítják" - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Családok budapesti világtalálkozójának első napján megrendezett demográfiai fórumon, ahol ismertette a kormány előző napi ülésén elfogadott, a gyermekvállalást ösztönző akciótervet.

Kiemelte: a kormány döntése szerint a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból, az állam át fogja tőlük vállalni.

Jön a családok éve

A kormányfő hangsúlyozta: 2018 a családok éve lesz.

A program részeként a diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőknek két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát, három vagy több gyermek esetén a teljes adósságot elengedik - ismertette. Azt is bejelentette, hogy a diplomás gyed időtartamát kitolják egy évvel, így a gyermek kétéves koráig meghosszabbodik az egyetemisták esetében is.

Orbán Viktor közölte: "soha nem látott" bölcsődefejlesztésekbe kezdenek;

mindenhol, ahol családok élnek, bölcsődét építenek, illetve ha kell, felújítják a meglévőket.

A külföldön dolgozók ezt kapják

Bejelentette: a külföldön tartózkodó vagy ott élő magyarok előtt is "óvatosan" megnyitják a családtámogatási rendszert, jövőre már ők is kaphatnak a gyermek születése után anyasági támogatást, és az egész Kárpát-medencében jegyezhetnek babakötvényt is.

A kormányfő elmondta: Kopp Mária szellemiségét "ideidézve" kutatóintézetet hoznak létre, hogy a családok segítésére, a családpolitika filozófiai megalapozásához, az európai és a világhelyzet megértéséhez megfelelő intellektuális muníció álljon rendelkezésre.

A miniszterelnök kiemelte: az európai népesedési fordulathoz szükséges szellemi muníció, tudás már rendelkezésre áll. Ma Európában inkább a jó példa, a jó és bátor kormányzati gyakorlat hiányzik, és ma Magyarország ilyet mutatva szeretne hozzájárulni Európa sikeréhez.

Kifejtette: 2030-ra 2,1 százalékra kell emelni Magyarországon a születési rátát,

a természetes reprodukció helyreállítása nem egy a nemzeti ügyek közül, hanem "a nemzeti ügy", nem egy európai ügy, hanem "ez az európai ügy".

Hangsúlyozta: népesedési fordulatra van szükség, minél több gyermeknek kell születnie, mert ha van gyermek, van jövő. Felidézte:

kevesebb mint negyven év alatt Magyarországon "elfogyott" csaknem egymillió ember.

Ez több, mint a második világháború alatt elszenvedett teljes emberveszteségünk - hívta fel a figyelmet.

Fordulat Európában

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Európában politikai-szellemi fordulat zajlik, az emberek fellázadtak, változásokat kényszerítettek ki a bevándorláspolitikában, de "az ostromlott" Európa csak "egy szusszanásnyi időt" kapott, hogy felmérje a károkat, betömje a réseket, megerősítse a megroggyant falakat, és a tapasztalatok fényében újjászervezze politikáját, rendezze sorait. "A java még hátra van" - fogalmazott.

Kifejtette: míg ugyanis

Európa öreg, gazdag és gyenge,

addig a világnak az a része, amely az elmúlt években újabb és újabb embertömegeket bocsátott ki, fiatal, szegény és erős. Csak idő és politikai alkalom kérdése, hogy "ismét becsatornázzák az útrakész milliós embertömegeket" - mondta.

Migráció

A kormányfő közölte: Brüsszelben azonban "a politikai korrektség foglya" a migrációról folytatott beszéd. Aki rámutat a bevándorlás és a terrorizmus közötti összefüggésre, a bevándorlók és a helyiek kulturális konfliktusaira Európában, azt szélsőségesnek bélyegzik - magyarázta.

Orbán Viktor szerint ma számtalan ember kérdezi a kontinensen, hogy hány párizsihoz, brüsszelihez, berlinihez vagy manchesterihez hasonló eseménynek kell Európában történnie ahhoz, hogy végre erőt vegyünk magunkon és hajlandóak legyünk megvédeni magunkat. Magyarország teljes mellszélességgel kiáll Nagy-Britannia mellett, minden erőnkkel azon leszünk, hogy Európa jövője biztonságba kerüljön - jelentette ki.

Közölte: Magyarország fokozni fogja az EU déli határainak védelmét, és senki olyat nem enged be, akinél csak a halvány gyanúja is felmerül annak, hogy meg akarja támadni a családjainkat, gyermekeinket. Magyarország minden körülmények között meg fogja védeni a családjait, legyen bármekkora is a brüsszeli ellenszél - mondta.

A miniszterelnök kitért rá:

ma két álláspont ütközik Európában,

azoké, akik bevándorlással akarják kezelni a demográfiai problémákat, és a közép-európai, magyar álláspont, amely szerint a demográfiai gondokat saját erőforrásainkra támaszkodva, tartalékainkat mozgósítva, a magunk lelki megújításán keresztül kell megoldanunk. Az illegális migráció megállítása csak az egyik oldala az Európa jövőjéért folytatott küzdelemnek, csak akkor ér valamit ez a harc, ha melléhelyezünk egy olyan családpolitikát, amely helyreállítja a kontinensen a természetes reprodukciót - mutatott rá.

A kormányfő elmondta:

Magyarország is osztozik a népességfogyási gondban, "mi is rosszul állunk",

óriási fordulat kell, hogy elérjük az ideális állapotot és képesek legyünk saját magunk fenntartására.

Úgy vélte, sok olyan irigylésre méltó életszínvonalú ország van ma Európában, amely súlyos demográfiai problémákkal küzd. Ha ugyanis a család nincs a fiatalok szívében az első helyen, hiába a gazdasági erő, a kiváló mutatók, nem jutunk semmire - magyarázta.

Mint mondta, Közép-Európában még szerencsések vagyunk, mert a fiataloknak még mindig a házasság és a családalapítás az etalon. De amikor a tervek a realitások mezejére kerülnek, a vágyott gyermekek egy része meg sem születik, ezért olyan politika kell, amely félretolja ezekez az akadályokat a fiatalok útjából - jelentette ki. Hozzátette: minél inkább támogatják a családokat, annál több gyerek születik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom