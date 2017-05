Vigyázat, jelentős szigorítás jön a lottózókban

Jelentős átalakulás van a szerencsejáték-piacon, az idei évtől megújulnak a fesztivál sorsjegyek és hamarosan jönnek az azonosítást segítő chipes játékoskártyák is a lottózókban, de a legfontosabb változás a nyerteseket érinti.

A Szerencsejáték Zrt.-nek az idei év nyarától meg kell felelnie a pénzmosás elleni törvénynek, vagyis minden sportfogadásban, a 600 ezer forint feletti nyereményt elérő játékost ellenőriznie kell a vállalkozásnak - írja a Pénzcentrum.

Az utolsó negyedévben bevezetik a játékoskártyát, amelyek a játékosok azonosítást szolgálják majd, használatuk azonban egyelőre nem lesz kötelező. Bár részleteket még nem árult el a társaság, annyit azért már lehet tudni, hogy kártyának lesz egy alap és egy prémium változata is. Csippel is el lesz látva, így banki funkciók elvégzésére is alkalmas lesz.

