Brutális változás jön Buda közlekedésében

Május 27-től várhatóan augusztus végéig változik egyes budai villamosjáratok közlekedése: az 56-os, az 56A és a 61-es rövidített útvonalon, dél-budai végállomásától a Szent János kórházig közlekedik, az 59-es villamos pedig – az 59A és az 59B villamos helyett is – meghosszabbított útvonalon, Budagyöngye és a Márton Áron tér között jár.

A változtatásokra azért van szükség, mert a II. kerületben az Ördög-árok patakmedrének támfalait átépítik az Akadémia és a Zuhatag sor megállóhely között, illetve vágányjavítási munkák zajlanak a lezárt vonalszakasz több pontján.

Hűvösvölgybe a Széll Kálmán térről a 61-es pótlóbusszal lehet eljutni, melynek gyorsabb közlekedését egyes szakaszokon ideiglenes buszsáv is segíti.

Közlekedés a hűvösvölgyi villamosjáratok vonalán

Május 27-étől augusztus végéig a hűvösvölgyi villamosok rövidített útvonalon közlekednek:

Fotó: BKK

az 56-os villamos a Városház tér és a Szent János Kórház között,

az 56A és a 61-es villamos pedig a Móricz Zsigmond körtér és a Szent János Kórház között.

Az 59B villamos ebben az időszakban nem közlekedik, helyette a Budagyöngye és a Márton Áron tér között az 59-es villamossal utazhatnak.

Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között a 61-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni.

A villamospótló buszok gyorsabb közlekedését a Vadaskerti út és a Kelemen László utca között ideiglenes buszsáv segíti majd.

A Hűvösvölgy felől a Széll Kálmán tér felé tartó pótlóbusz a Hűvösvölgyi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér útvonalon halad, az alábbi megállók érintésével: Hűvösvölgy: a 956-os autóbusz Máriaremete irányú megállóhelye, Csibor utca: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Nyéki út: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Lipótmezei út: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Szerb Antal utca: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Bölöni György utca: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Kelemen László utca: a 956-os autóbusz megállóhelye, Akadémia: a 129-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Budagyöngye: a 22-es, a 22A, a 129-es, a 222-es, a 291-es, a 922-es, és a 956-os autóbusz megállóhelye, Szent János Kórház: a 22-es, a 22A, a 91-es, a 155-ös, a 156-os, a 222-es, a 922-es és a 956-os autóbuszok megállóhelye, Széll Kálmán tér M: a Dékán utcai gyalogos-átkelőhely előtt.



A Széll Kálmán tér felől Hűvösvölgy felé tartó pótlóbusz a Széll Kálmán tér–Szilágyi Erzsébet fasor–Hűvösvölgyi út útvonalon halad, az alábbi megállók érintésével: Széll Kálmán tér M: a Dékán utcai gyalogos-átkelőhely előtt, Szent János Kórház: a 22-es, a 22A, a 91-es, a 222-es, a 922-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Budagyöngye: a 22-es, A 22A, a 129-es, a 222-es, a 291-es, a 922-es, és a 956-os autóbusz megállóhelye, Akadémia: a 129-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Kelemen László utca: a 129-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Bölöni György utca: a 29-es, a 129-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Szerb Antal utca: a 29-es, a 129-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Lipótmezei út: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Nyéki út: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Csibor utca: a 29-es és a 956-os autóbusz megállóhelye, Hűvösvölgy: végállomási leszállóhely.



Közlekedés az 59-es járatcsalád vonalán

Május 27-étől várhatóan augusztus 27-ig az 59-es villamos meghosszabbított útvonalon, a Márton Áron tér és Budagyöngye között közlekedik. Ebben az időszakban az 59A és az 59B villamos nem jár.

A BKK mind a közösségi közlekedési változásokról és a kedvencnek jelölt járatokról, mind a közúti fennakadásokról folyamatosan frissülő információkat nyújt a honlapján, vagy okostelefonokra letölthető mobilalkalmazáson keresztül.

A közösségi közlekedési változásokról személyre szabott információk érhetők el a BKK Info oldalán, a www.bkkinfo.hu címen, vagy a BKK Info mobilalkalmazásban. A járatfigyelő funkcióra feliratkozók a tetszőlegesen kiválasztott járatokról az összes információt azonnal megkapják akár e-mailen is.

A Budapesti Közlekedési Központ webes, illetve iOS, Android és Windows mobilfelületen is elérhető utazástervezőjével pedig a FUTÁR valós idejű adatai alapján tervezheti meg utazását a BKK honlapján, a futar.bkk.hu címen, vagy FUTÁR mobilalkalmazás segítségével, amely a járatok valós helyzetének térképes nyomon követésére is alkalmas. Indulás előtt érdemes tájékozódni a pillanatnyi közlekedési lehetőségekről és a tervezett változtatásokról is. Az előre tervezett forgalomkorlátozások már napokkal az életbe lépésük előtt elérhetők a webes felületen.

A kozut.bkkinfo.hu oldalon valós idejű közúti közlekedési információk érhetőek el. A fővárosban közlekedő autósok interaktív online térkép segítségével tájékozódhatnak arról, hogy hol milyen fennakadásokra kell számítaniuk.

