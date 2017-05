Már ezen a hétvégén büntethetnek a csendrendelet miatt

A péntektől már hatályos rendelettől eltérni csak jegyzői engedéllyel lehet, amit bármikor visszavonhatnak, ha például egy ház lakói kérik.

A lapnak nyilatkozó kerületi ellenzéki politikusok elhibázottnak nevezték a rendeletet, egyebek mellett azért, mert nem szabályozza, milyen feltételekkel lehet megadni, illetve visszavonni az éjszakai nyitva tartáshoz szükséges engedélyt. Az Együtt helyi politikusa, Baranyi Krisztina úgy fogalmazott: a szabályozás a korrupció melegágya és ismét eljön a "feljelentgetők korszaka".

A Magyar Nemzet úgy tudja, a "csendrendelet" nem vonatkozik a világörökség részét képező területekre, azoknak a vendéglátóhelyeknek pedig, amelyeknek jelenleg is van éjszakai működési engedélyük, nem kell ismét kérvényezniük, hogy 23 óra után is nyitva lehessenek.

A lap szerint a főváros több belső kerületében is új rendeletekkel szabályoznák a szórakozóhelyek nyitva tartását.

Együttműködésre számítanak

"Az elmúlt 25 évben a Ráday utca változásaival együtt a vonatkozó rendelet is számtalanszor változott. A Tompa utca is csatlakozik ehhez a területhez - az itt megjelenő új vendéglátós helyek kultúrájához szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy az itteni társasházaknak nagyobb beleszólást engedünk a nyitva tartás meghatározásában. Azt is szeretnénk továbbá, ha a szabályozás egységes lenne. Abban számítunk a vendéglátások együttműködésére, hogy egymást is próbálják majd szabályozni, ha feltűnően sok panasz érkezik - mondta az InfoRádiónak a célokról még a szavazás előtt Bácskai János ferencvárosi polgármester.

Párbeszédre törekedtek

A 9. kerület tervezetéből nem derült ki pontosan, milyen esetekben indokolt az éjszakai működési engedélyek megvonása, így akár szubjektív szempontok alapján dönthetnek a vállalkozások sorsáról - mondta előzetesen az InfoRádiónak a Budapest Éjjel nevű, vállalkozókat, lakosokat és szakértőket is tömörítő közösség projektmenedzsere, Német G. Dániel.

A fél éve alakult csoport célja az, hogy párbeszédet teremtsenek az elégedetlen lakók és a vendéglátósok között.

Szerintük a 9. kerület mostani rendeletalkotásával az a baj, hogy abszolút szubjektív alapokra helyezik az engedélyek kiadását, és ezek bármikor visszavonhatók, kvázi objektív szempontok nélkül.

"Emellett teret ad a problémát, mondjuk úgy, leginkább magukévá érző emberek véleményének, ahelyett, hogy egy párbeszéd alakulhatna ki. A vállalkozások több éves működésre tervezve jönnek létre, így viszont egy napi frontot nyitnának azoknak a vitáknak és veszekedéseknek, amiket egyébként nem a lakók többsége generál, hanem nagyon kevesen" - mondta Német G. Dániel.

