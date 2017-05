Az autósok is láthatják két új kamera képét

Kamerákat építettek ki a Róbert Károly körút nemrég átadott szakaszára. A BKK közlése alapján az eszközök a forgalom követésére lesznek alkalmasak, és közülük kettőt az autósok is elérhetnek az interneten.

Forgalomfigyelő kamerákat telepítettek a Róbert Károly körút nemrég felújított szakaszára – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Hallgatóink is jelezték, hogy kamerákat láttak kiépítve az Árpád híd felé haladva, ezért megkerestük a BKK-t, hogy miért helyeztek ki kamerákat az érintett területre. A BKK most jelezte, hogy egy projekt keretében összesen 11 forgalomfigyelő kamerát telepítettek ki, amelyeket a Budapest Közút forgalomtechnikai központjába kötöttek be.

A közlekedés szervező társaság közölte, hogy a kamerák célja a forgalom követése, így ha szükséges, a kamera által továbbított valós idejű képek alapján - pl torlódások esetén - a jelzőlámpa program módosításával azonnal be tudnak avatkozni.

A BKK kiemelte, hogy a 11 berendezés közül 4 az Árpád híd - Népfürdő utca lehajtónál van, egy a Váci úton, 5 db a Róbert Károly körút és a Teve utca találkozásánál, 1 db pedig a Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében.

A BKK arról is beszámolt, hogy a Róbert Károly körút felújításakor telepített forgalomfigyelő kamerák többféle feladatot látnak el. A Népfürdő utcai és a Lehel utcai csomópontokban forgatható, úgynevezett dómkamerákat telepítettek, amelyek a főváros közúti és közösségi közlekedést szervező és üzemeltető szervezetek számára nyújtanak információt az aktuális forgalmi helyzetről.

Az Árpád híd Népfürdő utcai lehajtójánál, a Váci út irányában, illetve a Teve utcánál, szintén a Váci út irányában egy-egy nagyobb terület áttekintésre alkalmas kamerákat szereltek fel. A Budapest Közút Zrt. tervezi a fővárosi közlekedők számára is megosztani ezen két kamera képét a társaság honlapján elérhető „ONLINE KÖZÚTI FORGALMI INFORMÁCIÓK" oldalon, továbbá a „Közút Figyelő" elnevezésű okostelefonos alkalmazásában.

Az Árpád híd Népfürdő utcai lehajtójánál és a Teve utcánál sávonkénti jármű-azonosításra képes intelligens kamerákat is telepítettek, melyek az idei és jövőre tervezett fejlesztési feladatok között megvalósuló, alapvetően a Szentendrei út, illetve az M3-as autópálya forgalmáról és a belvárosba tartó menetidőről szolgáltatnak adatokat. A kamerás eszközök műszaki átadás-átvétele folyamatban van.

