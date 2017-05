Így értékeli a Fidesz az országjárást - a nap hírei

Országszerte megemlékezések voltak a magyar hősök emléknapján. A Hősök terén, a Hősök emlékkövénél Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára mondott beszédet. Megemlékezés volt a Rákoskeresztúri új köztemetőben is, ahol Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke beszélt. A Fejér megyei Pákozdon a Doni-kápolnánál Spányi Antal megyés püspök az első és a második világháborúban elesettekért tart ünnepi szentmisét.

A kormány versenyképesség javítását célzó javaslatcsomagjáról is dönthet hétfőn kezdődő 4 napos ülésén az Országgyűlés. A szavazások végén 12 ellenzéki képviselő tiszteletdíját is csökkentheti különböző fegyelmi ügyekben a parlament. Hétfőn a másnap elfogadni tervezett javaslatok bizottsági jelentéseinek vitáival zárulhat. A parlament kedden összesen 14 javaslat elfogadásáról határozhat. Ekkor dönthet a versenyképességi csomagról is. A parlament ülése június 6-án ér véget.

Három új lehetőség nyílik meg az Erzsébet-táborokon belül. Mától a nagyszülők és az unokák, az egyszülős családok, valamint a két gyermeket nevelő családok is jelentkezhetnek az Erzsébet-táborokra. Mindhárom esetben vasárnaptól június 30-ig lehet regisztrálni és pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus úton lehet. A tárca emellett a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködve meghirdeti a családbarát turizmust is.

Egyszülős családokat támogató programcsomagot nyújt be a parlamentnek az LMP. Az ellenzéki párt megemelné a családi pótlékot, módosítaná a tartásdíj szabályozását és biztosítaná a rugalmas munkavégzést, és az egyszülős családokra is kiterjesztené a családtámogatási kedvezményeket. A párt emellett jogi segítséget is nyújtana az egyszülős családoknak.

A Fidesz szerint a nemzeti konzultációhoz kapcsolódó országjáró körút visszaigazolta, hogy az emberek döntő többsége támogatja a kormányt, elutasítja Brüsszel elhibázott bevándorlás politikáját és kiáll Magyarország szuverenitása mellett. A Fidesz az elmúlt 4 hétben több mint 130 településen tartott fórumot. A visszaküldött íveik száma a szerdai határidő előtt meghaladja az 1,6 milliót.

Továbbra is nyitott az együttműködésre más ellenzéki pártokkal a Párbeszéd Magyarországért – jelentette be a párt társelnöke, miniszterelnök-jelöltje. Karácsony Gergely a budapesti és Pest megyei egyéni választókerületi képviselőjelöltek bemutatása után úgy fogalmazott: a Párbeszéd jelöltjei egyelőre önállóan készülnek a választásokra, de elképzelhetőnek tartja, hogy esetenként visszalépjenek egy másik párt jelöltje javára.

Két településen voltak vasárnap időközi önkormányzati választások. A Baranya megyei Pécsbagotán februárban oszlatta fel magát a képviselő-testület. A Fejér megyei Bodméron pedig lemondott az eddigi településvezető.

A vállalkozásokat érintő határidőre figyelmeztet az adóhivatal. A cégeknek május végéig kell benyújtaniuk a társasági adóbevallást és gondoskodniuk a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről. Az adóhatóság elektronikus üzenetben hívta fel a tavalyi mulasztók figyelmét a határidőre.

Csaknem 8 ezer kárbejelentés érkezett a biztosító társaságokhoz a kedd délutáni felhőszakadás után. A Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint a károk értéke elérheti az 1,3 milliárd forintot. A legtöbb kárt a felhőszakadás és az azt követő beázás miatt jelentették be az ingatlanok tulajdonosai.

Alig volt javulás a munkavédelmi szabályok betartásában az első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium munkafelügyeleti főosztályának adatai szerint a csaknem 4 ezer ellenőrzött munkáltató 77 százalékánál voltak szabálytalanságok.

A brit belügyminiszter szerint még lehetnek szabadlábon lévő tagjai a manchesteri öngyilkos merénylet elkövetője mögötti hálózatnak, ezért folytatódik a terrorcselekmény hátterének feltárását célzó titkosszolgálati művelet. A támadás után 11 embert vett őrizetbe a brit rendőrség. A hatóságok már szombaton csökkentették a terrorkészültségi szintet. Ez azt jelenti, hogy az elhárító szolgálatok már nem tartanak azonnali újabb merénylettől.

Európának saját kezébe kell vennie sorsát – hangsúlyozta egy pártrendezvényen a német kancellár. Angela Merkel a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7 csoport csúcstalálkozójára utalva hangsúlyozta: egyre inkább véget ér az a korszak, amelyben Németország és az Európai Unió teljes mértékben támaszkodhatott partnereire.

Az orosz versenyfilm, Andrej Zvjagincev Szeretethiány című alkotása kapta a zsűri díját Cannes-ban. A legjobb forgatókönyv díját a görög Jorgosz Lantimosz angolul forgatott Egy szent szarvas meggyilkolása című radikális alkotása és Lynne Ramsay skót rendező You Were Never Really Here című thrillere kapta. Főszereplője Joaquin Phoenix elnyerte a legjobb férfi alakítás díját. A legjobb női alakítás Diane Kruger-é Fatih Akin A sötétben című politikai krimijének főszerepéért. A zsűri Nagydíját a francia Robin Campillo Percenként 120 szívverés című alkotása nyerte el. A legjobb rendezés díját Sofia Coppola Csábítás című filmjének ítélte oda a zsűri. A fesztivál évfordulójára alapított különdíjat Nicole Kidman kapta. Az Arany Pálmát a svéd Ruben Östlund A négyzet című alkotása nyerte el.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!