Befejeződött a nyomozás a veronai buszbalesetben - a nap hírei

Olaszországban lezárta a veronai buszbaleset utáni nyomozást az ügyészség. Az erről készült jegyzőkönyvet a milánói főkonzulátus is megkapta - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: a külképviselet a lehető legrövidebb időn belül továbbítja azt a jogsegélykérelemben érintett kecskeméti ügyészségnek. Szijjártó Péter ismét együttérzéséről biztosította a gyászoló családokat. A baleset január 20-án éjjel történt, a buszon 56-an utaztak, 43 gyermek, 11 felnőtt és a két sofőr. A szerencsétlenségben 17-en vesztették életüket.

Pályázat útján országossá válik az Anyák háza program. A cél, hogy a budapesti és a vidéki gyermekosztályokon a szülő végig beteg gyermeke mellett maradhasson méltó körülmények között - mondta el a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. Velkey György hozzátette: pályázni június 15-ig lehet. Az Anyák háza programot kiíró és finanszírozó svéd cég támogatásával két nyertes pályázó 5-5 millió forint kap. A pályázatra gyermekkórházak, klinikák, alapítványok és civil szervezetek jelentkezhetnek.

Megtartja demonstrációját a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. Kusper Zsolt szakszervezeti vezető közölte: a Markó utcába május 31-ére meghirdetett rendezvény célja, hogy a mentődolgozók elmondhassák a munkáltatónak és a társadalomnak, milyen anyagi körülmények között dolgoznak. Csató Gábor, az OMSZ vezetője kijelentette: a legfontosabb a mentődolgozók helyzetének javítása, ezért hajlandó mindenkivel együtt dolgozni, akinek ugyanez a célja.

Magyarországon az idén magasabb fokozatba kapcsol az újraiparosítás - mondta a miniszterelnök a Samsung elektromos jármű akkumulátor gyárának megnyitó ünnepségén Gödön. Orbán Viktor kiemelte: a járműgyártásban dolgozók száma az első negyedévben meghaladta a 160 ezret, ezzel Magyarország Közép-Európa egyik járműgyártó centruma lett, miközben elindult abba az irányba, hogy a régió egyik járműfejlesztési központja és az e-autózás éllovasa legyen. Úgy vélte: az ezzel összefüggő új beruházások révén már nemcsak autót gyártanak, hanem a jövő autóit is tesztelik itt.

A magyar kormány finanszírozza az otthonukból elüldözött keresztényeket ellátó erbíli Szent József-kórház féléves gyógyszerszükségletét - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A 145 millió forintról szóló támogatói okiratot Balog Zoltán és az erbíli érsek írta alá. A kórházban naponta 120 krónikus és 90 akut beteget kezelnek.

Véget ért a civil szervezeteket érintő törvényjavaslat ellen meghirdetett tüntetés a Kossuth téren. A Hősök vétója II. című pikniket a Civilizáció csoport hirdette meg. A demonstráción 83 civil szervezet képviselői voltak jelen, egy molinót feszítettek ki a Parlament előtt, amely szerint egy év alatt 645.240 embernek nyújtottak segítséget Magyarországon. Az eredeti tervek szerint a Parlament holnap (kedd) szavazott volna a törvényről, azonban ezt a Velencei Bizottság állásfoglalására várva a kormánypárt elhalasztotta.

A jövő csütörtöki brit parlamenti választások után 11 nappal kezdődnek a Brexit-tárgyalások - jelentette be a brit miniszterelnök. Theresa May megerősítette, hogy az eredeti menetrendnek megfelelően indulnak az érdemi egyeztetések az Európai Unióval a brit uniós tagság megszűnésének feltételeiről. A kormányfő londoni kampánygyűlésén kijelentette: nincs mód sem halasztásra, sem a tárgyalási folyamat leállítására. Theresa May arról továbbra sem beszélt, hogy a tárgyalások milyen szinten kezdődnek.

Franciaország együtt kíván működni Oroszországgal a szíriai válság megoldásában - közölte a francia elnök, miután Vlagyimir Putyin orosz államfővel tárgyalt Versailles-ban. Emmanuel Macron a terrorizmus elleni harcot nevezte az elsődleges kérdésnek. Kijelentette: bármilyen vegyi fegyver szíriai bevetésére Franciaország azonnal megtorló intézkedésekkel válaszol. A francia elnök Ukrajna ügyében mielőbbi találkozót szeretne a Németország, Franciaország, Ukrajna és Oroszország alkotta normandiai négyekkel.

