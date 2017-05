Titokzatos leveleket kaptak a fideszes önkormányzatok

Levélben „javasolták” a fideszes vezetésű önkormányzatoknak, hogy lépjenek ki a Gémesi György vezette Magyar Önkormányzatok Szövetségéből (MÖSZ) – értesült a Magyar Nemzet. A levélhez a kiváláshoz szükséges formanyomtatványt, valamint egy jogi útmutatót is csatoltak, így az önkormányzatoknak ezek felkutatásával sem lesz dolguk.

Az indoklás szerint a MÖSZ addig tudott hatékony munkát végezni, amíg pártsemlegesen, valóban az egész önkormányzati szektor érdekeit képviselte. „Azzal, hogy a szövetség elnöke egy új ellenzéki párt elnökeként lépett színre, az önkormányzati szövetség is óhatatlanul a napi pártpolitikai küzdelem részévé vált. Ezzel a lépéssel sérült a szövetség függetlensége, aminek egyenes következménye, hogy a jövőben már nem tudja hatékonyan ellátni a szektori érdekképviseletet” – áll a küldeményben.

Azt egyelőre nem tudni, hogy honnan érkezett a levél, a lap birtokába került változat ugyanis aláírás nélkül javasolja a kilépést. A hozzá csatolt útmutató szerint a kilépési nyilatkozatot „érdemes” visszajuttatni Gémesi Györgynek címezve, a MÖSZ címére.

Több önkormányzat már engedett is a kérésnek, Budapest V. kerülete például a múlt héten rendkívüli ülésen szavazta meg a kilépést, de hasonlóan döntött a IX. kerület is. Ferencváros képviselő-testülete is sürgősséggel fogadta el a javaslatot, pedig teljesen indokolatlan volt a sietség. Ebből is látszik, hogy politikai döntés született – mondta lapunknak Jancsó Andrea, a IX. kerület képviselő-testületének LMP-s tagja. Szerinte a MÖSZ-ben ülő polgármesterek többsége is valamely párt tagja, így a pártsemlegesség kívánalma „egyértelműen cinikus érv”.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségét nem rengeti meg, hogy kilépnek a fideszes vezetésű települések, jelenleg ugyanis a tagok közül mindössze 10 százalékra tehető azoknak az önkormányzatoknak a száma, amelyeket kormányközeli politikusok vezetnek. Ez azt jelenti, hogy a 450-500 tagtelepülésből nagyjából 40-50 válhat ki – mondta a lapnak Gémesi György. – Lépjenek ki, nincs ezzel semmi gond – fogalmazott, megjegyezve, hogy a MÖSZ a legkeményebb érdekérvényesítő szövetség. – Én vagyok az egyetlen, aki ki merte nyitni a száját az előző kormány idején is és most is – mondta.

A gödöllői polgármester szerint a kormánypárti politikusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék: hol Gödöllőn támadják polgármesterként, hol a nemrégiben létrehozott pártja, az Új Kezdet vezetőjeként. – Most éppen az általam vezetett szövetséget szeretnék tönkretenni – tette hozzá.

Gémesi György idén márciusban jelentette be, hogy több hónapos előkészítés után pártot alapít Új Kezdet néven.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!