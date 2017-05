Tényleg vége lehet a kamuhíreknek a Facebookon

Még decemberben elégelték meg a Facebook negatív tartalmait - a gyűlöletbeszédet, az erőszakos jeleneteket és a kamuhíreket - a vezető német politikusok, de most felpörögnek az események - írja a hvg.hu. Heiko Maas német igazságügyi miniszter által márciusban beterjesztett törvényjavaslat szerint akár 50 millió euróra (15 milliárd forintra) is megbírságolhatók a közösségi oldalak, ha nem távolítják el gyorsan felületeikről a gyűlöletkeltő szövegeket.

A “gyorsan” legfeljebb 24 órát jelent, a Google és a Twitter is megígérte, hogy ennyi időn belül törlik az ilyen tartalmakat. A Facebook hivatalos reakciója nem meglepő módon túlzottan magasnak tartja a büntetés összegét, mert ezzel olyan nyomás alá helyezik a moderátorokat, hogy még a legális tartalmakat is letörlik. A közösségi oldal sajtósa megemlítette, hogy szakértőik szerint a büntetés szembemegy a német alkotmánnyal és az EU szabályozásaival is - olvasható a hvg.hu cikkében.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!