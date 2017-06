Cséfalvay Zoltán szerint ez az Európai Unió egyik előnye

Ötszáz milliós piac

Az Európai Uniónak az egyik nagy előnye az ötszáz milliós egységes belső piaca – ezt a tényt sokszor figyelmen kívül hagyják, amikor szóba kerül a közösség jövője – mondta Cséfalvay Zoltán. Magyarország OECD nagykövete úgy fogalmazott: ezt a tényt Magyarországon is hajlamosak szem elől téveszteni.

„Ötszáz milliós piacról beszélünk.

Egyik piaci szereplőnek sem mindegy, hogy valamit egy tíz- vagy ötszáz milliós piacra tud termelni. Mindenki számára óriási gazdasági előny, hogy a saját piacán túl egy ötszáz milliós piacra is tud termelni, így lebontva az egységes költség sokkal alacsonyabb.”

Cséfalvay Zoltán hozzátette: csak az az ország teljesít jól ezen a piacon, amelyik versenyképes.

„Versenyképesnek kell lenni.

Nem lehet úgy fölzárkózni egy országnak, hogy nem versenyképes, nem növekszik a termelékenysége. Ez a kulcsa, ezen keresztül vezet az út. Az Egyesült Államoknak is az az egyik óriási előnye, hogy van egy egységes, belső, nagy piaca, ez az Európai Unió, az európai gazdaság egyik nagy előnye is. Mindenképpen az az érdekünk, hogy ezen az egységes piacon tudjunk erősödni, tudjanak a magyar vállalkozások növekedni.

Ez adja meg a fölzárkózás esélyét.”

Az Európai Unióban már most többféle együttműködés létezik, az euróövezet kialakulásával pedig már most is elmondható, hogy többsebességes az Európai Unió – fejtette ki InfoRádió Aréna című műsorában Cséfalvay Zoltán, Magyarország OECD nagykövete.

