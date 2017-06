Létezik minőségi gyorsétel - hetilapszemle

A Figyelő munkatársa az Országgyűlés fideszes elnökével beszélgetett. Kövér László nemcsak a momentumosokat tartja neobolsevikoknak, hanem a többi, „valóságtól elszakadt, kormányellenes demonstrációszervező csoportot" is. Szerinte ugyanis ezek ugyanazt állítják, mint egykor Lenin, hogy ők képviselik a többséget, miközben „még mikroszkóppal sem fedezhető fel a támogatottságuk" - fogalmaz a parlament elnöke a Figyelőben.

A Heti Válasz a budapesti Zing Burger alapítóival közöl interjút. Susánszky Ádám és Csanda Eszter szerint a streetfood-forradalom megmutatta, hogy a gyorsétel is lehet minőségi, és egy megfelelő alapanyagokból készített hamburger is okozhat gasztronómiai élményt. Úgy látják, hogy ezt el lehet érni olyan ár mellett is, ami nem sokkal magasabb a hagyományos gyorsétteremláncok szintjénél. De a valódi minőségi ugrás még előttünk van - teszik hozzá a Zing Burger alapítói a Heti Válaszban.

