Sokan szomorkodni fognak az idei érettségi miatt

A szakgimnáziumi érettségin valószínűleg nem lesz túl nagy a bukási arány, azonban a visszajelzések alapján úgy tűnik, a jó tanulók nem tudják elérni azt az eredményt, ami az erőfeszítésüknek megfelelő lenne

– mondta a hvg.hu-nak Juhász Ágnes, a Civil Közoktatási Platform szakértője.

Ennek az az oka, hogy nagyon későn derült ki, pontosan milyen résztárgyakból kell letenni a szakmai érettségit, így nem tudtak megfelelően felkészülni a tanulók.

Sulyok Blanka tanár, a Tanítanék Mozgalom egyik vezetője úgy véli,

szándékosan nem írták nehézre az érettségit, nehogy botrány legyen.

Szerinte a kettest könnyű lesz elérni. Bár a panaszok alapján a gépészek vizsgája kifejezetten nehéz volt, volt viszont olyan szakma, ahol kifejezetten könnyűnek titulálták a tesztsort.

Sok hiba és kapkodás

A panaszokban általánosságban azt kifogásolták, hogy a mintafeladatoknak köze sem volt a vizsgafeladatokhoz – holott a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleménye ezt jelölte meg az egyik segítségként.

A diákok arra is panaszkodtak, hogy az egyik rajzon nem jelöltek meg egy furatot, anélkül pedig nem lehet megoldani a feladatot. Egy számolós feladatnál a mértékegységet adták meg rosszul, ott vagy szóltak a diákoknak, vagy nem. Az egyik diák azt írta, "ez összezavart, pláne, hogy ezzel kezdtem, és csak később szóltak, hogy hibásan van megadva".

Juhász Ágnes azt mondja: a probléma megoldható ugyan azzal, hogy az adott feladatot nem pontozzák vagy maximális pontot adnak a hibás válaszra is, ám a rossz feladat átgondolására elvesztegetett időt nem tudják visszaadni.

Egy elektronikát tanuló diák azt írta, "az érettségi legnagyobb részét kitevő tárgyakat csak az utolsó évben kezdték el tanulni, mert csak az utolsó évi tantervben voltak benne. Ezen kívül

az érettségi előtti este közölte a tanárunk, hogy nem az a szoftver lesz feltelepítve a gépekre, amit tanultak, így még elindítani sem tudtam, hogy megoldhassam a feladatot".

Juhász szerint a hibákat az okozhatta, hogy mindössze négy hónap volt összerakni a vizsgafeladatokat, míg normál esetben ezek hosszabb ideig készülnek.

A tanulási nehézségekkel küzdőknél nagyon komoly kérdés, hogyan pontozzák és osztályozzák a szakmai érettségi vizsgát, ahol olyan feladatokkal is szembesültek, ami alól fel vannak mentve – mondja Juhász Ágnes. A szakértő arról is beszélt, a most 9. évfolyamosok tanterve lényegesen más, mint a többieké, ezért számukra is ki kell dolgozni az új érettségi követelményeket. A jogszabályok szerint ezt két évvel az érettségire jelentkezés előtt kell nyilvánosságra hozni, ami jövő február, így megint csak pár hónap van a munkára. "Semmi információ nincs arról, hogy ezt a munkát elkezdték volna. Ez felelőtlenség."

Körlevél, kiemelt figyelem

A kifogásokkal kapcsolatban a hvg.hu megkereste a szakgimnáziumokért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumot, ahonnan még nem kaptak választ.

A tárca május közepén azt írta, a vizsgák mindenhol zavartalanul lezajlottak, 36 vizsgatárgyból középszinten 25 090, emelt szinten pedig 1784 tanuló érettségizett.

"Miután idén először tettek ágazati szakmai érettségit a diákok, a szaktárca mindvégig szem előtt tartotta, hogy a tanulók és az őket felkészítő és vizsgáztató tanárok körében is nagyobb az izgalom és a bizonytalanság a megszokottnál.

Ezért számos intézkedést tettek a nyugodt vizsgalégkör megteremtése, valamint a zavartalan lebonyolítás érdekében,

hogy mindenki megfelelően felkészülhessen az előtte álló feladatra".

A közlemény szerint az érettségi szabályos és méltányos lebonyolítására külön körlevélben is felhívták az igazgatók figyelmét, külön kiemelték, hogy ha a sajátos nevelési igényű tanuló valamely más kötelező vizsgatárgyból felmentést vagy könnyítést kapott, ezeket az ágazati szakmai vizsgatárgyak esetén is figyelembe kell venni a hasonló jellegű feladatok esetén.

A szakgimnáziumi érettségit óriási tiltakozás előzte meg – miután a részleteket csak későn, december végén közölték –, ám a diákok és szakmai szervezetek képviselői hiába fordultak a minisztériumokhoz és az ombudsmanokhoz, a vizsgákat nem tolták el.

