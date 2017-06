A kórház előtt hagytak cserben egy epilepsziás nőt

Bozai János szerint hiába volt ott mellettük az intézmény, és hívtak szakszerű segítséget, egy buszvezetőn és egy másik nőn kívül sokáig senkit sem érdekelt a várandós nő sorsa. A sofőr elmondta, hogy hajnali 01.48-kor érkezett a kórház főbejárata elé, ahol ketten álltak.

Egyikük, egy mosolygós, kedves nő be akart szállni az autóba, de hirtelen elkezdett rángatózni, és összeesett. A taxit egy másik hölgy rendelte, aki szintén ekkor jött ki a sürgősségi osztályról, és azonnal a segítségére sietett.

Tudta, hogy a másiknak epilepsziás rohama van. Fogta a fejét, míg én azonnal telefonáltam a mentőknek.

A telefonban azonban annyit mondott a diszpécser, vigyázzunk a nő fejére, és menjek be a kórházba segítségért, mert kocsit nem tud küldeni.

Közben a kórházból kihajtó mentőből kinézett ugyan egy férfi, de nem álltak meg segíteni – fejtette ki lapunknak Bozai János.

A kórház főbejárata zárva volt, nem működött a világítás és a csengő sem. A portás nem reagált semmire, hiába rúgta a taxis az ajtót és dudált.

Ezután ismét telefonáltak a mentőknek, a sofőr akkor már indulatosabban közölte, hogy ha nem jön segítség, és az utcán hal meg a nő, azt nem hagyja annyiban. Ennek ellenére ugyanaz a kezelő közölte, hogy nem küld mentőt, menjen a taxis segítségért.

A kórháznak a férfi szerint körülbelül 800 méterrel odébb van az éjszaka használható mentőbejárata, de nem tudtak elmenni oda, mert nem hagyhatták ott a várandós nőt.

– A beteget egyik kezemmel lefogtam, a másikkal telefonáltam, miközben a másik hölgy a fejét tartotta. Az akkor érkező éjszakai 123-as busz vezetője megállt, és megkérdezte, hogy tud-e valamit segíteni.

Végül vagy ő, vagy a mentős szólt be telefonon a kórház sürgősségi osztályára – idézte fel a történteket Bozai János. Akkor kinyitották a főkaput, és kijött az osztály egyik ápolója és orvosa is. Nem sokkal korábban egyébként utóbbi bocsátotta el az intézményből a kórház előtt rohamot kapó nőt, aki éppen betegsége miatt ment be az intézménybe.

A férfi beszámolt arról is, hogy a hölgy, aki a magatehetetlen nő fejét tartotta, adott neki a gyermeke szintén epilepsziára kapott gyógyszeréből, ettől jobban lett. Az orvos egyébként később ezt úgy kommentálta: ez probléma lehet, mert tőlük is kapott már egy adag gyógyszert.

Bozai János szerint nemcsak az a baj, hogy milyen állapotok vannak az egészségügyben, hanem az is, hogy a dolgozóknak milyen a betegekhez való hozzáállása.

Az eset kapcsán a Magyar Nemzet kereste a mentőszolgálatot, hogy megtudják, miért nem küldtek autót a helyszínre, és miért nem állt meg az elhaladó mentőautók egyike sem, de nem reagáltak.

Kérdésekkel fordultak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházhoz is, azt tudakolták, hogy miért nem lehet bejutni ilyen súlyos helyzetben, és miért kellett több mint húsz percig a földön feküdnie a nőnek epilepsziás rohammal, mire végül kijött segíteni az ügyeletes orvos. Kérdéseikre lapzártáig nem érkezett válasz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!