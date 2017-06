Figyelem: veszélyben van sok százezer ember mobilos előfizetése

Több mint 4 millió olyan SIM-kártya van forgalomban, amelyet érint az adategyeztetés, és arról nincs adat, hogy ezek közül melyek azok, amelyeket még mindig aktívan használnak az ügyfelek – mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hírközlési főosztályvezetője. Karl Károly szerint időarányosan nem megy jól ütemben az adategyeztetés, mert eddig az érintett előfizetők nagyjából egyharmada azonosította magát, és már csak egy hónap maradt.

Amennyiben nem sikerül az adategyeztetés bármilyen oknál fogva június 30-ig, akkor az előfizetés megszűnik.

A főosztályvezető elmondta: a törvény szerint két alap elvárás van a feltöltőkártyákat illetően:

az egyik, hogy tudják, kié a kártya,

a másik pedig a limit, hogy maximum hányat használhat egy ügyfél, ez magánszemély esetében 10, vállalkozásnál 50 darab lehet.

Az idén vásárolt kártyákat az adategyeztetés nem érinti.

Karl Károly azt mondta: folyamatosan ellenőrzik a szolgáltatókat, hogy küldik-e az értesítő SMS-eket, illetve más csatornákon is keresik-e a kártyatulajdonosokat.

A főosztályvezető az InfoRádió kérdésére elmondta:

a fogyasztóktól eddig mindössze négy írásos panasz érkezett,

köztük az, hogy az adategyeztetés csak azzal az engedéllyel volt érvényes, hogy az ügyfél később ajánlatokat, reklámokat kaphat a szolgáltatótól. Karl Károly szerint ezt a feltételt meg kell szüntetni.

A hatóság szakembere felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a telefonokban, hanem más eszközökben is használnak olyan SIM-kártyát, amelyet érint a mostani adategyeztetés, így például kapunyitó, fűtésszabályozó is működhet hanghívásra is alkalmas SIM-kártyával, de ezekről is kell a tulajdonosi személyes adat.

