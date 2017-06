Mindenképpen megvalósul a metrófelújítás - a nap hírei

A Velencei Bizottság szerint jogszerű célokat tűz ki, de túlzó a civileket érintő tervezett magyarországi szabályozás. A testület előzetes véleményében úgy fogalmaz: a külföldi támogatással Magyarországon működő civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet hivatott előmozdítani, de túlzott kötelezettségeket és aránytalan szankciókat helyez kilátásba. Az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete azt javasolja a magyar hatóságoknak, hogy a jogszabály végleges elfogadása előtt, folytassanak nyilvános konzultációt minden civil társadalmi szervezet bevonásával. A testület június közepén esedékes ülésén hagyhatja jóvá a dokumentumot. A törvényjavaslatról június 12-én szavaz a parlament, a voksolást azért halasztották el, hogy megvárják a Velencei Bizottság állásfoglalását.

Nem vonatkozik a sajátos nevelési igényű gyermekekre a köznevelési törvény héten elfogadott módosítása - hangsúlyozta az oktatási jogok biztosa. Aáry-Tamás Lajos az ellenzéki kritikákra utalva azt mondta: a módosítás kizárólag a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyerekekre vonatkozik, a diszlexiás, diszgráfiás vagy diszkalkuliás gyermekekre 2030-ig nem. Hozzátette: aki jövőre kezdi az iskolát, egészen az érettségiig élhet a sajátos nevelési igényűek kedvezményével.

A jövő évtől egy évvel hosszabb lesz a diplomás gyed, amelynek az összege is nő - jelentette be a család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Novák Katalin elmondta: 2018-tól a gyermek kétéves koráig jár majd a GYED a felsőoktatás magyar nyelvű képzéseinek nappali tagozatán már legalább két félévet eltöltött hallgatók számára. Emellett - mivel nő a minimálbér és a garantált bérminimum összege is - a képzéstípustól függően az ezek 70 százalékában megállapított diplomás gyed összege is emelkedik 96.600, illetve 126.350 forintra.

A főváros kész elfogadni a 3-as metró felújítására érkező vártnál magasabb összegű ajánlatokat, ez azonban egyes beruházások elmaradásával járhat - jelentette ki a főpolgármester. Tarlós István szokásos tájékoztatóján elmondta: a jövő szerdai kormányülésen tájékoztatja a minisztereket a rekonstrukció többletköltségeiről. Hozzátette: a felújítás mindenképpen megvalósul, de ehhez átcsoportosításokra lenne szükség Budapest költségvetésében. Csütörtökön Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a megítélt támogatáson felül az állam nem tudja segíteni a kivitelezést.

Magyarországon közmegegyezés van arról, hogy a klímaváltozás valós dolog - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban megdöbbentőnek nevezte, hogy az amerikai elnök felmondta a Párizsi klíma-megállapodást. Hangsúlyozta: az éghajlatváltozás globális természetű, amelynek elhárítására globális szinten kell törekedni. A kormányfő ugyanakkor fontosnak tartja az együttműködést az Egyesült Államokkal.

Megerősítette elkötelezettségét a párizsi klímamegállapodás mellett az Európai Unió és Kína. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, illetve a kínai kormányfő részvételével tartott csúcstalálkozón a felek kinyilvánították, minden korábbinál fontosabbnak tartják a fellépést az éghajlatváltozás ellen és az átállást a tiszta energiára. A nyilatkozat válasz arra, hogy az amerikai elnök felmondta a csaknem 200 ország által aláírt klímavédelmi szerződést.

Felújítja a tárgyalásokat a Déli Áramlat gázvezeték nyomvonaláról Magyarország, Oroszország és Szerbia. Az újabb tervek nagyrészt a korábbi vonalon haladó, de kisebb kapacitású vezetékről szólnak - mondta el szentpétervári látogatásán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az elmúlt 2 napban Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszterrel, Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával, Szergej Lavrov orosz és Ivica Dacic szerb külügyminiszterrel egyeztetett a projektről.

A Roszatom technikai okokból törölte az új paksi atomerőmű blokkok turbina-berendezéseire kiírt tendert. A Roszatom csoporthoz tartozó ASZE Mérnöki Vállalat közleménye szerint a pályázatot közzé kellett tenni az Európai Bizottság által meghatározott európai internetes oldalakon, de ezek némelyike nem volt felkészülve arra, hogy közzétegye az információt a megkövetelt formátumban. Amint a technikai problémák megoldódnak, a tender-dokumentáció ismét felkerül majd az érintett oldalakra. A potenciális beszállítók számára a pályázat beadásának határidejét módosítják.

