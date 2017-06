Reagált a kórház a döbbenetes esetre

Ahogy arról beszámoltunk, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főbejárata előtt kapott epilepsziás rohamot egy harminc év körüli, négy hónapos terhes nő. Több mint húsz percig feküdt az utcán, mert hiába kérték, nem küldtek hozzá mentőt, a főbejárat pedig zárva volt.

Az esetre reagált az intézmény is. Mint írták, a Dél-pesti Kórházban a betegbiztonság fenntartása, illetve a hatékony vagyonvédelmi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében az évek óta kialakított rend szerint éjjel 23:00 órát követően hajnali 4:00 óráig belépésre kizárólag a "mentő porta" áll a sürgősségi ellátást igénylő betegek, valamint a mentőszolgálat rendelkezésére, továbbá itt teljesít folyamatos jelenléttel szolgálatot a biztonsági őr is. Erről tájékoztatókat is kihelyeztek.

A kórház szerint nem igaz, hogy a főbejáratnál a portás aludt. „A biztonsági őr a szolgálati naplóban feljegyzést készített az eseményről és az alkalmazott járőr ellenőrző pontok is igazolják a biztonsági szolgálat szabályszerű működését” - közölték.

Arról is beszámoltak, hogy a sürgősségi osztályon kivizsgálták a beteget, „amely után megállapítható, hogy veszélyeztető, illetve kórházi kezelést indokló állapot gyanúja nem merült fel.

A beteg ellátása megfelelő gondossággal, a szakmai előírások szerint történt.”

A beteg ismételt felvételét követően újra részletesen megvizsgálták, de rendkívüli helyzet akkor sem állt fent, ezt követően a beteget - megfelelő tanácsokkal ellátva - kezelő orvosához irányították.

„Sajnálatos módon megállapítható továbbá, hogy egy ismert epilepsziás beteg esetében epilepsziás roham bármikor bekövetkezhet” - közölték.

